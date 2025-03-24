Provokatif Paylaşım Yapan 58 Şüpheli Gözaltına Alındı

İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik yolsuzluk ve terör soruşturmalarına ilişkin, provokatif paylaşımda bulundukları ve Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na muhalefet ettikleri iddiasıyla gözaltına alınan 58 şüpheliden 2'si tutuklandı. Ayrıca, 6'sı hakkında "ev hapsi" şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verildi. Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, sosyal medya üzerinden provokatif paylaşımlar yaparak halkı sokağa çağıran ve vatandaşlar üzerinde korku ve panik oluşturmaya çalışan kişilere yönelik yapılan çalışmada gözaltına alınan 58 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Şüpheliler, Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi. Burada savcılığa çıkarılan şüphelilerden 20'si tutuklama, 36'sı da adli kontrol talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Adli Kontrol Tedbirleri

Nöbetçi hakimlik, şüphelilerden 2'sinin tutuklanmasına karar verdi.

6 şüpheli hakkında "ev hapsi" şeklinde adli kontrol tedbiri uygulandı.

Diğer 48 şüpheli hakkında da adli kontrol tedbiri uygulanması kararlaştırıldı.

Öte yandan, yaşı 18'den küçük olan 2 suça sürüklenen çocuk da adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, tespit edilen 94 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmişti. Bu karar doğrultusunda harekete geçen Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, düzenledikleri eş zamanlı operasyonda 58 şüpheliyi yakalamıştı. Şüphelilerden 18'inin ikametinin öğrenci yurdu olması ve 18'inin de ikametlerinde bulunamaması nedeniyle gözaltı işlemi yapılamazken, adreslerde yapılan aramalarda 500 gram sentetik uyuşturucu madde ele geçirilmişti.



