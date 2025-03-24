Akaryakıt Fiyatları Yükseliyor: Benzine Zam Geldi
Benzinin litresine yarından itibaren geçerli olmak üzere 1 lira 51 kuruş zam geldi. Motorinde ise 1 lira 30 kuruş fiyat artışı bekleniyor.
Kaynak : NTV
Haber Giriş : 24 Mart 2025 15:50, Son Güncelleme : 24 Mart 2025 15:51
Kurdaki dalgalanma benzin ve motorine zam olarak yansıyacak. Sektör kaynaklarına göre, benzine yarından itibaren geçerli olmak üzere 1 lira 51 kuruş zam geldi. Motorine ise çarşamba gününden geçerli olmak üzere 1 lira 30 kuruş fiyat artışı bekleniyor. Bu artışlar, döviz kurundaki dalgalanmaların akaryakıt fiyatlarına olan etkisini açıkça göstermektedir.
Güncel Akaryakıt Fiyatları
- Benzinin litresi İstanbul'da 45 lira 23 kuruş, Ankara'da 45 lira 78 kuruş, İzmir'de 46 lira 15 kuruş olarak satılıyor.
- Motorinin litresi ise İstanbul'da 45 lira 41 kuruş, Ankara'da 46 lira 14 kuruş ve İzmir'de 46 lira 51 kuruştan satışa sunuluyor.