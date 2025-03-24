Akaryakıt Fiyatları Yükseliyor: Benzine Zam Geldi

Kurdaki dalgalanma benzin ve motorine zam olarak yansıyacak. Sektör kaynaklarına göre, benzine yarından itibaren geçerli olmak üzere 1 lira 51 kuruş zam geldi. Motorine ise çarşamba gününden geçerli olmak üzere 1 lira 30 kuruş fiyat artışı bekleniyor. Bu artışlar, döviz kurundaki dalgalanmaların akaryakıt fiyatlarına olan etkisini açıkça göstermektedir.

Güncel Akaryakıt Fiyatları



