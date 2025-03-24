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51 Bıçak Darbesiyle Cinayet: Mahkeme Kararı Yeniden Görülecek

Konya'da Neşet Güneş, cezaevinden izinli çıkıp eşini öldürdü. Ağırlaştırılmış müebbet cezası istinaf tarafından haksız tahrik indirimi için bozuldu.

Kaynak : Sabah
Haber Giriş : 24 Mart 2025 08:41, Son Güncelleme : 24 Mart 2025 08:44
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51 Bıçak Darbesiyle Cinayet: Mahkeme Kararı Yeniden Görülecek

Cezaevinden çıkıp çocuğunun annesini 51 bıçak darbesiyle öldüren Neşet Güneş'e verilen ağırlaştırılmış müebbet cezayı istinaf 'haksız tahrik' indirimi için bozdu. Neşet tarafından 'aldatıldığı' iddiasıyla öldürülen Damla için mahkeme geçimini sağlamak için uyuşturucu sattığını kaydedip sadakat yükümlülüğünün olmadığını öne sürdü. Bozma kararında ise karı-koca olarak bilindikleri bu nedenle indirim olması gerektiği belirtildi.

Konya'da 28 yaşındaki Neşet Güneş, 2023 yılında cezaevinden izinli çıkıp kendisini aldattığını öne sürdüğü dini nikahlı eşi ve çocuğunun annesi 25 yaşındaki Damla Dakım'ı 51 yerinden bıçaklayıp öldürdü.

Tutuklanan Neşet Güneş, Konya 3. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın, geçem Ekim'deki karar duruşmasında, oy çokluğu ile hiçbir indirim uygulanmadan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

"DAMLA UYUŞTURUCU SATIYORDU"

Sabah'ın haberine göre mahkeme bu karara gerekçe olarak ise sanığın uyuşturucu suçundan cezaevinde bulunduğunu, birlikte yaşadığını iddia ettiği kadının hayatını idame ettirecek maddi olanakları sağlamadığını belirtti.

Damla'nın hayatını devam ettirebilmek için sanık gibi uyuşturucu sattığını vurgulayan mahkeme, bu haliyle ikili arasında sıkı bir evlilik ilişkisi olmadığını ve kadının sanığa sadakat yükümlülüğünden söz edilemeyeceğini öne sürdü.

"ASGARİ ORANDA HAKSIZ TAHRİK İNDİRİMİ"

Sanık avukatı ve Cumhuriyet Savcısı kararı istinaf etti. İtirazı değerlendiren Konya Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi ise yerel mahkemenin kararını, tahrik indirimi uygulanması yönünde görüş belirterek bozdu.

Bozma kararında ise Damla ve Neşet'in gayri resmi olarak birlikte yaşadıkları, bu birliktelikten suç tarihine göre 7 yaşında kızlarının olduğu, yakın çevreleri tarafından karı-koca olarak bilindikleri, birbirlerine karşı sadakat yükümlülüklerinin bulunduğu, bu nedenle sanık hakkında asgari oranda haksız tahrik indirimi uygulanması gerekirken hukuka aykırı gerekçeyle uygulanmadığı ve fazla ceza verildiği belirtildi.

Neşet Güneş, önümüzdeki günlerde yeniden hakim karşısına çıkacak.


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