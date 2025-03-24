Aydın'da Otobüs Kazası: 1 Ölü, 27 Yaralı

Aydın'ın Kuyucak ilçesinde meydana gelen üzücü kazada, otobüsün şarampole düşmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybederken, 27 kişi de yaralandı. Alınan bilgilere göre, G.D'nin (37) kullandığı 32 AEZ 410 plakalı Isparta Petrol Turizm'e ait otobüs, Aydın-Denizli otoyolu Bucak mevkisinde bariyere çarptıktan sonra şarampole yuvarlandı. Kazanın hemen ardından olay yerine jandarma, itfaiye, AFAD ve sağlık ekipleri hızla sevk edildi.

Kazada Bir Kişi Hayatını Kaybetti

Olay yerinde yapılan incelemeler sonucunda, otobüsteki yolculardan Umut Ergül'ün (27) hayatını kaybettiği tespit edildi. Yaşamını yitiren yolcunun yanı sıra, şoför ile birlikte hafif yaralanan 26 yolcu çevredeki farklı hastanelere kaldırıldı. Yaralıların durumunun iyi olduğu bildirildi.

Kurtarma Çalışmaları ve İlk Müdahaleler

Kaza sonrası kurtarma ekipleri hızla olay yerine ulaştı. Jandarma ve itfaiye ekipleri, otobüsten yolcuların güvenli bir şekilde tahliye edilmesini sağladı. AFAD ekipleri, şarampole düşen otobüsün güvenliğini sağlarken, sağlık ekipleri de yaralılara ilk müdahaleyi gerçekleştirdi.

Kaza Sonrası Gelişmeler

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı ve olayın nasıl gerçekleştiğine dair detaylar araştırılıyor. Yetkililer, bu tür kazaların önlenmesi için yol güvenliğinin artırılması gerektiğini belirtti. Olayın ardından yolcuların yakınlarına da bilgi verildi.