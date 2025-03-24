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Kredi Hacmi Artıyor: 100 Bin TL İhtiyaç Kredisi Ödeme Detayları

İç piyasada kredi faizleri ve hacmindeki son değişiklikler, en düşük oranlar ve ödeme detayları.

Kaynak : Türkiye
Haber Giriş : 24 Mart 2025 09:11, Son Güncelleme : 24 Mart 2025 09:12
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Kredi Hacmi Artıyor: 100 Bin TL İhtiyaç Kredisi Ödeme Detayları

İç piyasada yaşanan siyasi gelişmelerle birlikte faiz oranları yukarı yöneldi ve dikkatler kredi faizlerine çevrildi. Bankaların sunduğu tekliflere bakıldığında, 15 ay vadeli ihtiyaç finansmanı oranları bu hafta %3,17 ile yeni düşük seviyesini gördü. "100 bin TL'nin geri ödemesi kaç TL oldu? En düşük kredi/finansman oranları hangi bankada?" gibi sorular merak konusu oldu. Detaylar haberimizde yer alıyor.

Faiz Oranları ve Merkez Bankası'nın Etkisi

İç piyasalarda yaşanan siyasi gelişmeler sonrasında kredi faizleri dikkat çekici bir şekilde izlendi. Merkez Bankası'nın aralık ayından itibaren politika faizini %50'den %42,50'ye çekmesi, kredi faizlerinde belirgin düşüşler yaşanmasına neden olmuştu. Ancak geçen hafta alınan tedbirlerle birlikte faiz oranları yeniden yükseldi. Piyasa fonlama oranı geçici bir süre %46,00'ya çıkarken, nisan ayında TCMB'den faiz indirimi beklentisi giderek azaldı.

Kredi Hacmi Artışı

Vatandaşlar tarafından en çok kullanılan "ihtiyaç kredisi" hacminde büyüme devam ediyor. BDDK tarafından açıklanan verilere göre:

  • 14 Mart ile sona eren haftada toplam ihtiyaç kredisi hacmi 1 trilyon 548,40 milyar lira oldu.
  • 7 Mart ile biten önceki haftada ise bu hacim 1 trilyon 516,89 milyar lira olarak gerçekleşmişti.

Böylece bir haftada ihtiyaç kredisi hacmi yaklaşık 31,5 milyar lira artarak son haftaların en hızlı artışını gösterdi.

En Düşük İhtiyaç Kredisi Oranları

Bu hafta bankaların sunduğu en düşük ihtiyaç kredisi/finansmanı oranlarına bakıldığında, özellikle kısa vade olarak öne çıkan 15 ay vadeli finansman oranlarında dikkat çekici bir gerileme yaşanıyor. Geçen hafta %3,49 seviyesinde olan 15 ay vadeli en düşük kredi/finansman oranı, bu hafta %3,17'ye kadar geriledi.

Kredi Seçenekleri

100 Bin TL Kredi/15 Ay Vade

Finansman Tutarı: 100 bin TL

Finansman Vadesi: 15 ay

Finansman Oranı: %3,17 (Kar Payı Oranı)

Banka: Vakıf Katılım

Aylık Taksit: 9 bin 70 TL

  1. Toplam Geri Ödeme: 136 bin 55 TL

100 Bin TL Kredi/24 Ay Vade

Finansman Tutarı: 100 bin TL

Finansman Vadesi: 24 ay

Finansman Oranı: %3,17 (Kar Payı Oranı)

Banka: Vakıf Katılım

Aylık Taksit: 6 bin 640 TL

  1. Toplam Geri Ödeme: 159 bin 865 TL

100 Bin TL Kredi/36 Ay Vade

Kredi Tutarı: 100 bin TL

Kredi Vadesi: 36 ay

Kredi Oranı: %2,99

Banka: Denizbank, Alternatif Bank, ON Dijital

Aylık Taksit: 5 bin 206 TL

  1. Toplam Geri Ödeme: 187 bin 424 TL


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