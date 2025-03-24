Ticaret Bakanı Bolat Bulgaristan'a gidecek

Ticaret Bakanı Bolat, Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı Mustafa Gültepe ve ihracatçılarla birlikte yarın Bulgaristan'da çeşitli temaslarda bulunacak.

Bulgaristan ticaret heyetiyle bir araya gelecek olan Bolat, ardından Bulgaristan Ekonomi ve Sanayi Bakanı Petar Dilov ile görüşecek. Görüşmede, iki ülke arasındaki ekonomik ve ticari ilişkilerin yanı sıra yatırım potansiyeli de ele alınacak.

İş dünyası temsilcileriyle iftar

Ayrıca, Bolat ve beraberindeki heyet, Türk-Bulgar iş dünyası temsilcileriyle iftarda buluşacak.