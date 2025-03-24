Mersin'de 'şafak' operasyonunda 91 gözaltı
Mersin'de çeşitli suçlardan arananlara yönelik şafak operasyonunda 91 zanlı gözaltına alındı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 24 Mart 2025 10:22, Son Güncelleme : 24 Mart 2025 10:22
İl Emniyet Müdürlüğünün açıklamasına göre, Asayiş Şubesi Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri "yaralama", "hırsızlık", "dolandırıcılık" "tehdit" ve "6136 Sayılı Kanuna muhalefet" suçlarından aranması bulunan kişilerin yakalanmasına yönelik operasyon gerçekleştirildi.
Sabah saatlerinde eş zamanlı olarak çok sayıda adrese düzenlenen operasyonda 91 zanlı gözaltına alındı.
Emniyete götürülen zanlıların işlemleri sürüyor.