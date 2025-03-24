Kariyer Büro Sendikası'ndan Tepki: Düzenleme Çalışma Barışını Bozacak
Kariyer Büro Sendikası'ndan Tepki: Düzenleme Çalışma Barışını Bozacak
Ders Kitaplarına 2025'te Yeni Haritalar Eklenecek
Ders Kitaplarına 2025'te Yeni Haritalar Eklenecek
Euro Kuru Yükseldi, Otomobil Fiyatlarına Ara Zam Geldi
Euro Kuru Yükseldi, Otomobil Fiyatlarına Ara Zam Geldi
Ramazan Bayramı Tatili Kaç Gün Olacak?
Ramazan Bayramı Tatili Kaç Gün Olacak?
Bayram ikramiyeleri bugün hesaplara yatırılmaya başlıyor
Bayram ikramiyeleri bugün hesaplara yatırılmaya başlıyor
Kredi Hacmi Artıyor: 100 Bin TL İhtiyaç Kredisi Ödeme Detayları
Kredi Hacmi Artıyor: 100 Bin TL İhtiyaç Kredisi Ödeme Detayları
Meteoroloji'den Çığ ve Don Uyarısı: Detaylar
Meteoroloji'den Çığ ve Don Uyarısı: Detaylar
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Toplanıyor: Gündemde Neler Var?
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Toplanıyor: Gündemde Neler Var?
Benzine Zam Geliyor
Benzine Zam Geliyor
Ankara'da İzinsiz Gösteriler: 5 Polis Yaralandı
Ankara'da İzinsiz Gösteriler: 5 Polis Yaralandı
Vali Gül: Kamu Düzenini Bozanlara Müsamaha Yok
Vali Gül: Kamu Düzenini Bozanlara Müsamaha Yok
Borsa'da açığa satış yasaklandı
Borsa'da açığa satış yasaklandı
Ebubekir Şahin: 'Uyarılarımız sansür değil'
Ebubekir Şahin: 'Uyarılarımız sansür değil'
İBB protestolarında plastik mermi kullanıldı mı?
İBB protestolarında plastik mermi kullanıldı mı?
İstanbul'da bazı yollar trafiğe kapatıldı
İstanbul'da bazı yollar trafiğe kapatıldı
'Her türlü aracı etkin bir şekilde ve kararlılıkla kullanılmaya devam edeceğiz'
'Her türlü aracı etkin bir şekilde ve kararlılıkla kullanılmaya devam edeceğiz'
İçişleri Bakanlığı: Ekrem İmamoğlu görevinden uzaklaştırılmıştır
İçişleri Bakanlığı: Ekrem İmamoğlu görevinden uzaklaştırılmıştır
İmamoğlu'nun tutukluluğunda belediyeyi kim yönetecek?
İmamoğlu'nun tutukluluğunda belediyeyi kim yönetecek?
İBB'ye yönelik 'terör' soruşturmasında hakimlik kararına ulaşıldı
İBB'ye yönelik 'terör' soruşturmasında hakimlik kararına ulaşıldı
Tunç: Yargı süreci hukuk çerçevesinde ilerliyor
Tunç: Yargı süreci hukuk çerçevesinde ilerliyor
Başsavcılıktan tutuklanan başkanlarla ilgili Valiliğe bilgilendirme yazısı
Başsavcılıktan tutuklanan başkanlarla ilgili Valiliğe bilgilendirme yazısı
İBB'de Yolsuzluk Soruşturmasında 48 Tutuklama
İBB'de Yolsuzluk Soruşturmasında 48 Tutuklama
Gazze'de can kaybı 50 bini aştı
Gazze'de can kaybı 50 bini aştı
Bayram İçin Yüksek Hızlı Tren Seferleri Artıyor
Bayram İçin Yüksek Hızlı Tren Seferleri Artıyor
İmamoğlu yolsuzluktan tutuklandı, terörden serbest
İmamoğlu yolsuzluktan tutuklandı, terörden serbest
TBMM'nin gündeminde bu hafta neler var?
TBMM'nin gündeminde bu hafta neler var?
Nikah Ücretinde Ayrımcılık: TİHEK'ten Belediyeye Para Cezası
Nikah Ücretinde Ayrımcılık: TİHEK'ten Belediyeye Para Cezası
Ramazan Bayramı İkramiyeleri 3 Bin TL Olarak Ödenecek
Ramazan Bayramı İkramiyeleri 3 Bin TL Olarak Ödenecek
CHP'de cumhurbaşkanı adayı bugün belli oluyor
CHP'de cumhurbaşkanı adayı bugün belli oluyor
Faizler Düştükçe Fiyatlar Artıyor!
Faizler Düştükçe Fiyatlar Artıyor!
Ana sayfaHaberler Ekonomi

Euro Kuru Yükseldi, Otomobil Fiyatlarına Ara Zam Geldi

Euro kurundaki artış otomobil fiyatlarını etkiledi, sektörde ara zamlar gündemde.

Haber Giriş : 24 Mart 2025 10:47, Son Güncelleme : 24 Mart 2025 11:15
Yazdır
Euro Kuru Yükseldi, Otomobil Fiyatlarına Ara Zam Geldi

Euro kurundaki yükseliş, otomobillere ara zam getirdi. Euro/TL kurundaki son artış, otomobil fiyatlarını etkiledi ve araç fiyatlarında ara zamlar kaçınılmaz hale geldi. Otomotiv sektörü, kur artışı ve vergi değişimlerinin fiyatlar üzerinde nasıl bir etki yarattığını değerlendiriyor.

Son Bir Ayda Euro/TL Kurundaki Artış

Son bir ayda euro/TL kuru yüzde 18 oranında artış gösterdi. Bu yükseliş, otomotiv fiyatlarında da değişikliklere yol açtı. Toyota Türkiye Pazarlama CEO'su Ali Haydar Bozkurt, kur artışının otomobil fiyatlarını doğrudan etkilediğini ve "Kur artınca fiyat artmak zorunda, bunun başka bir yolu yok" dedi.

Ara Zamlar Kaçınılmaz Oldu

Patronlar Dünyası'nda yer alan habere göre, geçtiğimiz yıllarda büyük kur dalgalanmaları nedeniyle sıfır araç fiyatları oldukça değişken bir seyir izledi. Ancak son bir ayda euro/TL kuru 37,8 liradan 44,8 liraya yükseldi ve 28 Şubat'tan itibaren artış oranı yüzde 18'e çıktı. Bu yükseliş, bazı otomobil markalarının mart ayında ara zam yapmasına neden oldu.

Kur Artışı ve Fiyat Yükselmesi

Bozkurt, kur artışının fiyat artışını zorunlu kıldığını vurguladı ve "Fiyatı 3 şey belirler: Vergi, üretici ve kur" dedi. Bozkurt, "Kur artarsa fiyat artar, bunun başka bir çıkış yolu yok" şeklinde konuştu. Ayrıca, vergi ve gümrük artışlarının da fiyatlara etkisi olduğunu belirtti.

Kredi Kısıtlamaları ve ÖTV Beklentisi

Ali Haydar Bozkurt, kredi kullanımı ve ÖTV baremlerinde bir değişiklik olmasını ümit ettiklerini ancak yakın gelecekte bir değişiklik beklemediklerini söyledi. Ayrıca, ikinci el araçlarda kredi kısıtlamalarının kaldırılmasının faydalı olabileceğini belirtti.Otomotiv fiyatlarındaki artış, döviz kuru ve üretici maliyetleriyle doğrudan bağlantılı olurken sektör ÖTV düzenlemeleriyle ilgili beklentiler hala devam ediyor.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber