Saraçhane'de İzinsiz Gösterilerde 284 Kişi Gözaltına Alındı

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından Saraçhane'de izinsiz gösteri yapan 284 kişi gözaltına alındı.

İmamoğlu'nun Tutuklanması Sonrası Saraçhane Olayları

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 'yolsuzluk' soruşturması kapsamında tutuklanmasının ardından, Saraçhane'de toplanarak izinsiz gösteri yapan eylemciler gözaltına alındı. Polisin uyarılarına rağmen dağılmayarak taşkınlık çıkaran bu gruba müdahale eden İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri, 8'i 18 yaşından küçük olmak üzere toplam 213 kişiyi gözaltına aldı. Ayrıca, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından kimlikleri tespit edilen 99 kişiden 71'i düzenlenen operasyonlarla yakalandı.

Gözaltı ve Soruşturma Süreci

Gözaltına alınan toplam 284 kişi, İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ederken, kimliği tespit edilen 27 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü öğrenildi.