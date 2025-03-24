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MEB ve MSB'den İşbirliği: Ders Kitaplarına Yeni Haritalar Eklenecek

MEB ve MSB iş birliğiyle, eğitim araçlarında kullanılmak üzere 6 harita güncellenip 40 yeni harita hazırlandı. Haritalar, bilimsel ilkelere uygun.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 24 Mart 2025 23:00, Son Güncelleme : 24 Mart 2025 23:51
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MEB ve MSB'den İşbirliği: Ders Kitaplarına Yeni Haritalar Eklenecek

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) ve Milli Savunma Bakanlığı (MSB) arasında imzalanan iş birliği protokolü kapsamında, ders kitaplarında kullanılmak üzere hazırlanan haritalar güncelleniyor. MEB Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı ile MSB Harita Genel Müdürlüğü tarafından imzalanan "Müşterek Harita Üretimine İlişkin İş Birliği Protokolü" çerçevesinde, 6 harita güncellenirken 40 yeni harita hazırlandı. Bu haritalar, 2025-2026 eğitim öğretim yılından itibaren ders kitapları ve eğitim araçlarında yer alacak.

Ders Kitapları ve Eğitim Araçları İçin Güncellenen ve Yeni Haritalar

Protokol kapsamında, bilimsel ilkelere uygun olarak çizilen haritalar, öğrenme süreçlerinde daha işlevsel kullanılmak üzere tasarlandı. Bu sayede, ders kitapları ve eğitim araçlarında yer alan haritaların doğru ve eksiksiz bilgiler içermesi sağlanarak dezenformasyonun önüne geçilmesi hedefleniyor. Hazırlanan haritalar özellikle Türkiye'nin jeopolitik konumu, tarihi ve bölgesel gelişim süreçlerini içeriyor.

Güncellenen ve Hazırlanan Haritalar

  • Türkiye'nin Mülki İdare Bölümleri ile Kara ve Deniz Komşuları Haritası
  • Türk Dünyası Haritası
  • Türkiye Fiziki Haritası
  • Kıbrıs Adası Fiziki Haritası
  • Dünya Siyasi Haritası
  • Dünya Fiziki Haritası

Bunların yanı sıra, tarım devriminin gerçekleştiği bölgeler, İslamiyet'in doğduğu dönem, Osmanlı Devleti'nin nüfuz ve hakimiyet alanları gibi konuları içeren 40 yeni harita hazırlandı. Eski Çağ Anadolu Medeniyet havzalarının, Türkiye Selçuklu Devleti ve Uygur Devletleri haritaları da bu yeni haritalar arasında yer alıyor. Çalışmaları devam eden diğer haritalar da tamamlandığında erişime sunulacak.


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