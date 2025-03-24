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Kariyer Büro Sendikası'ndan Tepki: Düzenleme Çalışma Barışını Bozacak

Kariyer Büro Sendikası, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda onaylanarak Genel Kurul'a sevk edilen 199 sayılı torba yasanın 13. maddesi ile 375 sayılı KHK'da yapılması öngörülen değişikliğe tepki gösterdi.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 24 Mart 2025 12:06, Son Güncelleme : 24 Mart 2025 12:08
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Kariyer Büro Sendikası'ndan Tepki: Düzenleme Çalışma Barışını Bozacak

Kariyer Büro Sendikası tarafından yapılan açıklamada, "Cumhurbaşkanı Yardımcımız Sn. Cevdet Yılmaz, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonundan onaylanarak Genel Kurula sevk edilen 199 sayılı torba yasanın 13. Maddesi ile 375 sayılı KHK'da değişiklik öngörülen düzenlemenin Genel Kurulda kabul edilmesi durumunda, kamu üst düzey yöneticilerinin ücretlerinde 30-50 Bin TL kadar artış yapılması mümkün olacaktır. Bu durum ülkemizin içerisinde bulunduğu bu zor günlerde kamuoyunda büyük tepki ile karşılanmış olmasına rağmen, bu düzenlemeye kariyer mesleklerden bazılarını da kapsayacak şekilde genişletileceği duyumları kamuoyunda daha büyük tepkilere yol açmıştır" ifadeleri kullanıldı.

"Kamu yönetimini zorlaştıracaktır"

Kariyer Büro Sendikası tarafından yapılan açıklamada 666 sayılı KHK ile kariyer mesleklerinin zaten kendi içerisinde ötekileştirilmiş ve ücret bakımından ayrıştırıldığını vurgu yapıldı. Açıklamanın devamında şu ifadelere yer verildi:

"Gelir Uzmanları, Muhasebe Uzmanları, Mali Hizmetler Uzmanları, İl Planlama Uzmanları, Milli, Emlak Uzmanları, Vergi İstihbarat Uzmanları, İl Göç Uzmanları, SGK Denetmenleri, Ticaret Denetmenleri ile şu an artış yapılması düşünülen diğer kariyer meslekler arasında hali hazırda 22.000 TL ücret farkı bulunmaktadır. Düzenlemenin bu haliyle yasalaşması durumunda aradaki ücret farkı yaklaşık 50.000 TL'yi aşacak ve bu durum kamu kurumlarımızda çalışma barışını tamamen bozarak katlanılması mümkün olmayan bir noktaya getirecektir. 666 sayılı KHK'dan doğan mağduriyeti ortadan kaldıracak düzenlemelerin yapılması beklenirken böyle bir düzenlemenin Yüce Meclisimizde yasalaşması Kamu Kurumlarının işleyişini daha da bozacak ve Kamu yönetimini zorlaştıracaktır. Şöyle ki; Gelir İdaresi Başkanlığında yan yana aynı işleri yapan Gelir Uzmanları ile Devlet Gelir Uzmanları arasında çalışma barışı tamamen yok olacağı gibi Devlet Gelir Uzmanlarının amiri pozisyonunda olan birçok Şube Müdürü de himayesinde görev yapan Devlet Gelir Uzmanından hatta yardımcılarından bile çok daha düşük ücret almaya mahkum olacağı daha çarpık bir sisteme dönüşecektir."

Tüm kariyer meslekleri kapsamalı

"Tüm kariyer meslekleri, kapsayacak şekilde bir düzenleme yapılması Adalet, Eşitlik ve Çalışma Barışı açısından bir zorunluluk haline gelmemiş midir?" diye sorulan açıklama şöyle devam etti:

"Ayrıca, ülkemizin her yerinde, fedakarca görev yapan Gelir Uzmanları, Muhasebe Uzmanları, Mali Hizmetler Uzmanları, İl Planlama Uzmanları, Milli Emlak Uzmanları, Vergi İstihbarat Uzmanları, İl Göç Uzmanları, SGK Denetmenleri, Ticaret Denetmenleri, Vergi Dairesi Müdürleri ve denk kadrolar, Grup Müdürleri ve denk kadrolar 666 sayılı KHK'da olduğu gibi bu düzenlemenin de mağduru olacaklardır. Bu yüzden aynı kurumlarda aynı-benzer işleri yapan kariyer meslekler arasında ayrım yapılmadan tüm kariyer meslekleri, Vergi Dairesi Müdürlerini Grup Müdürlerini ve bunlara denk kadroları da kapsayacak şekilde bir düzenleme yapılması Adalet, Eşitlik ve Çalışma Barışı açısından bir zorunluluk haline gelmemiş midir?"

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