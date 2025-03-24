Boğazı kesilerek öldürülen camcının katili tutuklandı

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Alaaddin Yıldız'ın (53) Yakaköy Mahallesi'ndeki camcı dükkanında öldürülmesiyle ilgili çalışma yaptı.

Olayla ilgili katil zanlısı D.H.D. ile suça yardım ve yataklık ettikleri öne sürülen şüpheliler E.B, A.Y, K.K.Y, Y.A, M.C.M, H.Ç, Antalya ve Bodrum'da düzenlenen operasyonla yakalandı.

Cinayeti işlediği iddia edilen D.H.D'nin, maktulün çalışanı olduğu ve suç aleti maket bıçağının ele geçirildiği öğrenildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından Bodrum Adliyesi'ne sevk edilen katil zanlısı D.H.D. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, diğer zanlılar ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Alaaddin Yıldız'dan haber alamayan yakınları durumu polise bildirmiş, ekiplerin 20 Mart'ta iş yerinde yaptığı incelemede Yıldız'ın cansız bedeni bulunmuştu. Yıldız'ın boğazı kesilerek öldürüldüğü belirlenmişti.