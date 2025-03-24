Dün akşam saatlerinde kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi tarafından AK Parti Burhaniye İlçe Başkanlığı binasına taşlı saldırı yapıldı.

Şüphelinin attığı taş, binanın camını kırarak içeri girdi. Taşlı saldırı sırasında binanın içinde kimsenin bulunmadığı öğrenildi.

Çevredekilerin bilgi vermesi üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Polisler, taşı attıktan sonra kaçan zanlıyı yakalamak için çalışma başlattı.

"Korku ve baskı ortamı oluşturulmasına asla müsaade etmeyeceğiz"

AK Parti Balıkesir İl Başkanı Mehmet Aydemir, milletin bağrından çıkan AK Parti'nin hizmet ve eser siyasetiyle 23 yıldır Türkiye'nin dört bir yanında kalkınma hamleleri gerçekleştirdiğini belirtti.

Aydemir, şunları kaydetti:

"Burhaniye İlçe Başkanlığımıza yönelik yapılan bu saldırı, yalnızca teşkilatımıza değil, demokrasimize ve siyaset yapma özgürlüğüne de bir tehdittir. Şiddetin hiçbir türlüsünü kabul etmiyoruz. Siyasetin fikirler, projeler ve hizmetler üzerinden yapılması gerekiyor. Korku ve baskı ortamı oluşturulmasına asla müsaade etmeyeceğiz. Burhaniye'de AK Parti'ye gönül vermiş tüm dava arkadaşlarımızla birlikte, milletimize hizmet yolunda daha güçlü ve kararlı adımlarla yürümeye devam edeceğiz."

Aydemir, teşkilat mensuplarına ve dava arkadaşlarına geçmiş olsun dileklerini ileterek, halkın sağduyusuna güvendiklerini ifade etti.