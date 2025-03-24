Bakan Yerlikaya: Gösterilerde 123 Polis Yaralandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, son günlerde yaşanan yasa dışı gösterilere ilişkin sosyal medya hesabı üzerinden önemli açıklamalarda bulundu. Yerlikaya, kamu düzenini bozma girişimlerine karşı kararlılıkla mücadele edileceğini vurguladı. Bu tür olayların toplum huzurunu tehdit ettiğini ve güvenlik güçlerinin bu konuda son derece titiz bir şekilde çalıştığını belirtti.

Sokaklarımızın Terörize Edilmesine İzin Vermeyeceğiz

Bakan Ali Yerlikaya, yaptığı paylaşımda, Anayasa'nın 34. maddesinde yer alan "Herkes önceden izin almadan, silahsız ve saldırısız toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme hakkına sahiptir" hükmüne dikkat çekerek, bu hakkın milli güvenlik, kamu düzeni ve suç işlenmesinin önlenmesi amacıyla kanunla sınırlandırılabileceğini hatırlattı. Ancak son günlerde bazı grupların, bu hakkı istismar ederek kamu düzenini bozmaya çalıştığını, sokak olaylarını körüklediğini ve polise saldırılarda bulunduğunu belirten Yerlikaya, bu tür eylemlere kesinlikle müsamaha gösterilmeyeceğini ifade etti.

1.133 Gözaltı, 12 Terör Örgütüyle İltisaklı Şahıs Tespit Edildi

Bakan Yerlikaya'nın paylaştığı verilere göre, 19-23 Mart 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilen yasa dışı gösterilerde 1.133 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan incelemelerde, gözaltına alınanlar arasında 12 farklı terör örgütüyle bağlantılı kişilerin olduğu tespit edildi. Ayrıca, şüphelilerin bazıları hakkında uyuşturucu, hırsızlık, dolandırıcılık, cinsel taciz/istismar ve kasten yaralama gibi 17 farklı suçtan adli işlem yapıldığı açıklandı.

123 Polis Yaralandı, Asit ve Molotof Kokteylleri Ele Geçirildi

Yerlikaya, gösteriler sırasında 123 polisin yaralandığını belirtti. Güvenlik güçlerinin ele geçirdiği yasadışı malzemeler arasında asit, taş, sopa, havai fişek, molotof, balta ve bıçak bulunduğu bilgisi paylaşıldı.

Gençlerimizi Kimse Kendi Siyasi Emellerine Alet Etmesin

Bakan Yerlikaya, vatandaşları provokasyonlara karşı dikkatli olmaya ve sağduyulu hareket etmeye davet etti. "Gençlerimizi ve halkımızı kimse kendi siyasi emellerine kalkan yapmaya kalkmasın. Bunun vebalini sadece siyasi değil, hukuki olarak da kimse ödeyemez" ifadelerini kullandı. İçişleri Bakanı, kamu düzeninin korunması için güvenlik güçlerinin kararlılıkla görev başında olduğunu ve sokakların terörize edilmesine kesinlikle izin verilmeyeceğini vurguladı.