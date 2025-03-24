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DMM ve Ankara BB'den 'konser soruşturması' açıklaması

Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik konser soruşturması iddiaları hakkında DMM açıklama yaptı. Açıklamada, Mansur Yavaş'ın soruşturulmadığı, soruşturmanın ilgili personelle ilgili olduğu belirtildi. ANKARA Büyükşehir Belediyesi de yaptığı açıklama ile daha önce başlatılan müfettiş incelemesinde 97 konser için usulsüzlük tespit edilmediği, 33 konser hakkında, kamu zararı iddiasıyla soruşturma izni verildiği bildirildi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 24 Mart 2025 16:05, Son Güncelleme : 24 Mart 2025 16:06
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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), bazı basın yayın organlarında yer alan, "Ankara Büyükşehir Belediyesine (ABB) konser soruşturması başlatıldı" iddiasının manipülasyon içerdiğini, soruşturma izninin ABB Başkanı Mansur Yavaş'ı değil konuyla ilgili personeli kapsadığını bildirdi. DMM'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

Bazı basın yayın organlarında yer alan, 'Ankara Büyükşehir Belediyesine konser soruşturması başlatıldı' iddiası manipülasyon içermektedir. İddia edilenin aksine Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığına ilişkin verilen soruşturma izni, ABB Başkanı Mansur Yavaş'ı değil konuyla ilgili personeli kapsamaktadır.

İçişleri Bakanlığı mülkiye müfettişlerince yapılan ön inceleme neticesinde düzenlenen 31 Ocak 2025 tarihli rapor doğrultusunda 130 konseri kapsayan hizmet alımlarına ilişkin inceleme bugün tamamlanmıştır. Bu kapsamda 33 konser hakkında, kamu zararı iddiasıyla soruşturma izni verilmiştir. Bahse konu soruşturma sonucu Ankara Valiliğince Ankara Büyükşehir Belediyesinin 6 personeli hakkında soruşturma izni verilmiştir.

Teftiş İşlemleri ve Manipülasyon İddiaları

Bahse konu teftiş işlemleri, yılın belirli dönemlerinde rutin olarak yapılmakta olup, güncel bir soruşturma başlatılmış gibi servis edilerek manipülasyon yapıldığı tespit edilmiştir. Kamuoyunu manipüle etmeye yönelik asılsız iddialara itibar etmeyiniz.

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden 'konser' açıklaması

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan yazılı açıklamada, "Ankara Büyükşehir Belediyesi olarak 2021-2024 yılları arasında düzenlenen bir dizi kültür ve sanat etkinlikleri bir süredir müfettişler tarafından incelemeye alınmıştı. Müfettişler tarafından sürdürülen ve 130 konseri kapsayan hizmet alımlarına ilişkin inceleme tamamlanmıştır. Söz konusu inceleme sonucunda 97 konser için herhangi bir usulsüzlük tespit edilmemiş, bu etkinliklerle ilgili soruşturma izni verilmemiştir. Ancak 33 konser hakkında, kamu zararı iddiasıyla soruşturma izni verilmesi yönünde karar alınmıştır. Önemle belirtmek isteriz ki; bu etkinlikler daha önce Sayıştay'ın rutin denetimlerinde ve İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan teftişlerde detaylıca incelenmiş, herhangi bir olumsuz bulguya rastlanmamıştır. Karara konu olan ve hakkında inceleme yapılan 9 belediye çalışanı, hukuki haklarını kullanarak Bölge İdare Mahkemesi nezdinde itirazda bulunacaklardır" denildi.

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