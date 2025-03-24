Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Toplantısı Başladı
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Toplantısı Başladı
İçişleri Bakanı'ndan Polis memurlarına tebrik
İçişleri Bakanı'ndan Polis memurlarına tebrik
Bakan Yerlikaya: Gösterilerde 123 Polis Yaralandı
Bakan Yerlikaya: Gösterilerde 123 Polis Yaralandı
İkinci El Araç İlan Sürelerinde Dikkat Çeken Değişiklikler
İkinci El Araç İlan Sürelerinde Dikkat Çeken Değişiklikler
Şişli kayyumu göreve başladı. İlk fotoğraf paylaşıldı
Şişli kayyumu göreve başladı. İlk fotoğraf paylaşıldı
Kariyer Büro Sendikası'ndan Tepki: Düzenleme Çalışma Barışını Bozacak
Kariyer Büro Sendikası'ndan Tepki: Düzenleme Çalışma Barışını Bozacak
Ders Kitaplarına 2025'te Yeni Haritalar Eklenecek
Ders Kitaplarına 2025'te Yeni Haritalar Eklenecek
Euro Kuru Yükseldi, Otomobil Fiyatlarına Ara Zam Geldi
Euro Kuru Yükseldi, Otomobil Fiyatlarına Ara Zam Geldi
Ramazan Bayramı Tatili Kaç Gün Olacak?
Ramazan Bayramı Tatili Kaç Gün Olacak?
Bayram ikramiyeleri bugün hesaplara yatırılmaya başlıyor
Bayram ikramiyeleri bugün hesaplara yatırılmaya başlıyor
Kredi Hacmi Artıyor: 100 Bin TL İhtiyaç Kredisi Ödeme Detayları
Kredi Hacmi Artıyor: 100 Bin TL İhtiyaç Kredisi Ödeme Detayları
Meteoroloji'den Çığ ve Don Uyarısı: Detaylar
Meteoroloji'den Çığ ve Don Uyarısı: Detaylar
Benzine Zam Geliyor
Benzine Zam Geliyor
Ankara'da İzinsiz Gösteriler: 5 Polis Yaralandı
Ankara'da İzinsiz Gösteriler: 5 Polis Yaralandı
Vali Gül: Kamu Düzenini Bozanlara Müsamaha Yok
Vali Gül: Kamu Düzenini Bozanlara Müsamaha Yok
Borsa'da açığa satış yasaklandı
Borsa'da açığa satış yasaklandı
Ebubekir Şahin: 'Uyarılarımız sansür değil'
Ebubekir Şahin: 'Uyarılarımız sansür değil'
İBB protestolarında plastik mermi kullanıldı mı?
İBB protestolarında plastik mermi kullanıldı mı?
İstanbul'da bazı yollar trafiğe kapatıldı
İstanbul'da bazı yollar trafiğe kapatıldı
'Her türlü aracı etkin bir şekilde ve kararlılıkla kullanılmaya devam edeceğiz'
'Her türlü aracı etkin bir şekilde ve kararlılıkla kullanılmaya devam edeceğiz'
İçişleri Bakanlığı: Ekrem İmamoğlu görevinden uzaklaştırılmıştır
İçişleri Bakanlığı: Ekrem İmamoğlu görevinden uzaklaştırılmıştır
İmamoğlu'nun tutukluluğunda belediyeyi kim yönetecek?
İmamoğlu'nun tutukluluğunda belediyeyi kim yönetecek?
İBB'ye yönelik 'terör' soruşturmasında hakimlik kararına ulaşıldı
İBB'ye yönelik 'terör' soruşturmasında hakimlik kararına ulaşıldı
Tunç: Yargı süreci hukuk çerçevesinde ilerliyor
Tunç: Yargı süreci hukuk çerçevesinde ilerliyor
Başsavcılıktan tutuklanan başkanlarla ilgili Valiliğe bilgilendirme yazısı
Başsavcılıktan tutuklanan başkanlarla ilgili Valiliğe bilgilendirme yazısı
İBB'de Yolsuzluk Soruşturmasında 48 Tutuklama
İBB'de Yolsuzluk Soruşturmasında 48 Tutuklama
Gazze'de can kaybı 50 bini aştı
Gazze'de can kaybı 50 bini aştı
Bayram İçin Yüksek Hızlı Tren Seferleri Artıyor
Bayram İçin Yüksek Hızlı Tren Seferleri Artıyor
İmamoğlu yolsuzluktan tutuklandı, terörden serbest
İmamoğlu yolsuzluktan tutuklandı, terörden serbest
TBMM'nin gündeminde bu hafta neler var?
TBMM'nin gündeminde bu hafta neler var?
Ana sayfaHaberler Siyasi

İçişleri Bakanı'ndan Polis memurlarına tebrik

Şırnak'ın Cizre ilçesinde Nevruz kutlamalarına katılan çocuklara polisler tarafından pamuk şeker dağıtıldı. Engelli bir satıcıdan tüm pamuk şekerleri satın alan polis memurları, hem satıcıyı hem de çocukları sevindirdi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, görüntüler hakkında yaptığı açıklamada, "Polislerimizin vicdanını ve asaletini bir kez daha gösterdiniz" ifadelerini kullandı.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 24 Mart 2025 14:18, Son Güncelleme : 24 Mart 2025 14:22
Yazdır
İçişleri Bakanı'ndan Polis memurlarına tebrik

Şırnak'ta polislerin Nevruz kutlamasına giden çocuklara pamuk şeker dağıttığı görüntüler, sosyal medyada büyük ilgi gördü. Bu olay, birçok kişi tarafından olumlu bir jest olarak değerlendirildi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın Açıklamaları

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medyada gündem olan görüntülere dair açıklamalarda bulundu. Cizre'de düzenlenen Nevruz kutlamalarında, iki polisimiz Sinan Baydı ve Ali Talha Balbal'ın pamuk şekeri satan engelli kardeşimiz Barış'a yaptıkları yardım, birçok kişiyi duygulandırdı.

  • Pamuk şekerlerinin hepsini satın alarak, çevredeki çocuklara dağıttılar.
  • Sinan ve Ali Talha kardeşlerim, bu güzel hareketinizle bizleri gururlandırdınız.

Bu mübarek günlerde sadece Barış'ı sevindirmediniz; aynı zamanda polislerimizin vicdanını ve asaletini de bir kez daha gösterdiniz. Sizleri canı gönülden tebrik ediyorum.

Mansur Yavaş'ın Açıklamaları

Ekrem İmamoğlu'nun adliyeye sevk edildiği esnada, Saraçhane Meydanı'nda konuşan Mansur Yavaş, bu görüntüler hakkında "Dün doğuda bir yerde, bana göre paçavra olan bayraklar sallanırken ve o mitinge gidenlere polisler pamuk şekeri verirken, buradaki gençlere de pamuk şekeri vermelerini bekliyoruz" sözleriyle dikkat çekti. Bu ifadeler, çeşitli tepkilere neden oldu.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber