İçişleri Bakanı'ndan Polis memurlarına tebrik
Şırnak'ın Cizre ilçesinde Nevruz kutlamalarına katılan çocuklara polisler tarafından pamuk şeker dağıtıldı. Engelli bir satıcıdan tüm pamuk şekerleri satın alan polis memurları, hem satıcıyı hem de çocukları sevindirdi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, görüntüler hakkında yaptığı açıklamada, "Polislerimizin vicdanını ve asaletini bir kez daha gösterdiniz" ifadelerini kullandı.
Şırnak'ta polislerin Nevruz kutlamasına giden çocuklara pamuk şeker dağıttığı görüntüler, sosyal medyada büyük ilgi gördü. Bu olay, birçok kişi tarafından olumlu bir jest olarak değerlendirildi.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın Açıklamaları
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medyada gündem olan görüntülere dair açıklamalarda bulundu. Cizre'de düzenlenen Nevruz kutlamalarında, iki polisimiz Sinan Baydı ve Ali Talha Balbal'ın pamuk şekeri satan engelli kardeşimiz Barış'a yaptıkları yardım, birçok kişiyi duygulandırdı.
- Pamuk şekerlerinin hepsini satın alarak, çevredeki çocuklara dağıttılar.
- Sinan ve Ali Talha kardeşlerim, bu güzel hareketinizle bizleri gururlandırdınız.
Bu mübarek günlerde sadece Barış'ı sevindirmediniz; aynı zamanda polislerimizin vicdanını ve asaletini de bir kez daha gösterdiniz. Sizleri canı gönülden tebrik ediyorum.
Cizre'de düzenlenen Nevruz kutlamalarında iki polisimiz Sinan Baydı ve Ali Talha Balbal'ın pamuk şekeri satan engelli kardeşimiz Barış'a yaptıkları yardım hepimizi duygulandırdı.Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) March 24, 2025
Pamuk şekerlerinin hepsini satın alarak, çevredeki çocuklara dağıttı.
Sinan ve Ali Talha. pic.twitter.com/WiV0Bx34lE
Mansur Yavaş'ın Açıklamaları
Ekrem İmamoğlu'nun adliyeye sevk edildiği esnada, Saraçhane Meydanı'nda konuşan Mansur Yavaş, bu görüntüler hakkında "Dün doğuda bir yerde, bana göre paçavra olan bayraklar sallanırken ve o mitinge gidenlere polisler pamuk şekeri verirken, buradaki gençlere de pamuk şekeri vermelerini bekliyoruz" sözleriyle dikkat çekti. Bu ifadeler, çeşitli tepkilere neden oldu.