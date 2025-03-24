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AK Parti Sözcüsü Çelik: CHP Siyasetsizliği Temel Sorun

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medyada yaptığı açıklamada CHP'nin demokratik protesto dilini kullanmadığını ve siyasetsizlikle suçladığını belirtti.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 24 Mart 2025 14:27, Son Güncelleme : 24 Mart 2025 14:28
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AK Parti Sözcüsü Çelik: CHP Siyasetsizliği Temel Sorun

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, CHP yönetiminin demokratik siyaset ve tutum konusunda yetersiz kaldığını belirtti. Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, CHP yöneticilerinin marjinal bir dil kullandığını vurguladı. "Demokratik protesto bir haktır ama CHP yönetiminin kullandığı dil, demokratik protesto dili değildir." ifadesini kullanan Çelik, CHP'nin gündemdeki iddialara net bir cevap veremediğini dile getirdi.

CHP'nin Yolsuzluk İddiaları ve Tepkisi

Ömer Çelik, CHP içindeki yolsuzluk iddialarının aylar öncesinde bazı CHP'li isimler tarafından gündeme getirildiğini hatırlattı. İlk olarak CHP'li siyasetçiler arasında başlayan bu tartışmalar karşısında CHP Genel Başkanı Sayın Özgür Özel ve yönetimi sessiz kaldı. Şimdi ise kendi siyasi yetersizliklerini ve sorumsuzluklarını, gençleri sokağa çağırarak örtbas etmeye çalıştıklarını ifade etti. Demokratik protesto hakkını, iç kavgaları bastırmak için istismar ettiklerini belirtti.

CHP'nin Cevap Vermesi Gereken İddialar

CHP yönetimi, demokratik siyaset ve tutum konusunda yine sınıfta kalmıştır. Siyasi hayatımız için en temel sorun, CHP'nin siyasetsizliğidir. CHP yönetiminin yapması gereken tek şey, kamuoyu önüne çıkıp, CHP'li bazı siyasetçilerin CHP'li bazı belediyeler hakkında dile getirdiği iddialara cevap vermektir.

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