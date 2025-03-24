Şanlıurfa'da Telefon Dolandırıcılığı Operasyonu: 5 Tutuklama

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde, telefonla dolandırıcılık yaptığı iddia edilen 5 zanlı tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Akçakale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde gerçekleştirdikleri çalışmalar sonucunda, dolandırıcılık yapanları yakalamak amacıyla operasyon düzenledi. İlçe merkezinde belirlenen adrese yapılan baskında, 5 şüpheli suçüstü yakalandı. Yapılan aramalarda, 9 cep telefonu, 10 SIM kart, SIM kart bloğu ve kamera kayıt cihazı ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları hakimlik tarafından tutuklandı.

Ele Geçirilen Suç Unsurları

Operasyon sırasında ele geçirilen suç unsurlarının incelenmesi sonucunda, şüphelilerin 16 farklı ilde toplam 29 kişiyi dolandırdıkları tespit edildi. Bu durum, dolandırıcılık olaylarının ne kadar geniş bir alana yayıldığını gözler önüne seriyor.

Dolandırıcılıkla Mücadelede Kararlılık

Valilikten yapılan açıklamaya göre, emniyet birimleri dolandırıcılıkla mücadelede kararlılıkla hareket etmeye devam edecek. Bu tür olayların önlenmesi ve faillerinin adalete teslim edilmesi amacıyla, benzer operasyonların süreceği belirtildi.

5 zanlı tutuklandı.

9 cep telefonu ve 10 SIM kart ele geçirildi.

16 ilde 29 kişi dolandırıldı.



