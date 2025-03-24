Yozgat'ta Tarihi Eser Kaçakçılığı: 2 Şüpheli Yakalandı

Yozgat'ın Çekerek ilçesinde izinsiz kazı yaparken yakalanan 2 şüphelinin evinde, tarihi eser olduğu değerlendirilen 32 sikke ve 10 obje ele geçirildi. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçede izinsiz kazı yapıldığı bilgisi üzerine harekete geçti. Bölgeye giden ekipler, S.D. ve Y.Ç'yi kazı yaparken suçüstü yakaladı. Kazı alanında metal arama dedektörü ve çeşitli kazı malzemeleri ele geçirildi. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada ise tarihi eser niteliğinde 32 sikke ve 10 obje bulundu. Gözaltına alınan zanlıların jandarmadaki işlemleri sürüyor.

İzinsiz Kazı Operasyonu

İl Jandarma Komutanlığı, Çekerek ilçesinde izinsiz kazı yapıldığı bilgisi üzerine hızla harekete geçti. Ekipler, kazı yapılan bölgeye giderek operasyon düzenledi.

Ele Geçirilen Malzemeler

Metal arama dedektörü

Çeşitli kazı malzemeleri

Tarihi eser niteliğinde 32 sikke

10 adet obje

Yakalanan şüphelilerin jandarmadaki işlemleri devam ediyor. Yetkililer, izinsiz kazıların önlenmesi için çalışmalarını sürdürüyor.



