Ailesinin vermediği genç kızı, güpegündüz kaçırdılar

Olay, Çerkezköy ilçesi Kızılpınar Mahallesi Bahar Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, V.A. hemşehrisi olan S.T.'yi ailesine istetti. Yapılan istemede kızın ailesi bu evliliğe izin vermedi. Bunun üzerine V.A., ağabeyi ve yengesiyle birlikte genç kızı kaçırmaya karar verdi.

Yenge oyaladı, ağabey zorla arabaya bindirdi

Aradan bir süre geçtikten sonra S.T., cadde üzerinde yürüdüğü esnada V.A.'nın yengesi tarafından durduruldu. Yenge, genç kızı bir süre konuşturarak oyalarken V.A. hafif ticari araçla bölgeye yaklaştı. Bu sırada arkada bekleyen ağabey, S.T.'yi kucaklayarak zorla araca bindirdi. Kaçırılma anı güvenlik kameralarına yansıdı.

Yenge tutuklandı, kaçan şüpheliler aranıyor

Kızları S.T.'nin kaçırıldığını öğrenen aile durumu Çerkezköy İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerine ihbar etti. Yapılan çalışma sonucu gözaltına alınan yenge S.A., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Firari ağabey ve genç kızı bulmak için çalışmalar devam ediyor.