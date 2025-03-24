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Saraçhane'deki gösterilerde provokasyon yapan ABD'li sınır dışı edildi

İstanbul'da Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından Saraçhane'deki gösterilerde provokatif davranışlar sergileyince gözaltına alınan ABD vatandaşı, akşam saatlerinde sınır dışı edildi.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 24 Mart 2025 23:27, Son Güncelleme : 24 Mart 2025 23:28
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Saraçhane'deki gösterilerde provokasyon yapan ABD'li sınır dışı edildi

CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun yolsuzluk ve terör soruşturması kapsamında gözaltına alınması sonrası Saraçhane'deki belediye binası önünde provokatif davranışlar sergileyen ve "beşinci kol faaliyetleri"nde bulunan ABD uyruklu Michael Anthony Ganoe bugün gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından "halkı kin ve düşmanlığa tahrik etme suçundan" gözaltına alınan ve bu maddelerden işlem yapılan Ganoe, akşam saatlerinde sınır dışı edilerek üçüncü bir ülke üzerinden ülkesi ABD'ye gönderildi. Türkiye saati ile 20.30'da sınır dışı edilen Ganoe'nin İstanbul'da kaldığı süre zarfında ülke aleyhinde provokatif yayınlara imza attığı belirtildi.

Ülkeye 20 Mart'ta giriş yaptı

Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasından bir gün sonra 20 Mart'ta İstanbul'a giriş yaptığı belirlenen Michael Ganoe'nin yaptığı yayınlarda, "Dinleyin, WhatsApp grubundaki herkes! Facebook'a gidip yayımladığım bu videoyu paylaşmanızı istiyorum. İşte tam burada tam olarak ilginize ve desteğinize ihtiyacım var, yardımınıza ihtiyacım var. Inside Israel sayfasına girin ve videomuzu paylaşın. Biz yapamayız, çünkü hükümet interneti kısıtladı. Teşekkürler" ifadelerini kullanarak beşinci kol faaliyeti yürüttüğü ifade edildi.

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