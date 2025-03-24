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Ambulans ağaçlara çarptı: 3 sağlık personeli yaralandı

Ardahan'ın Hanak ilçesinde ambulansın yoldan çıkıp ağaçlara çarpması sonucu 3 sağlık personeli yaralandı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 24 Mart 2025 17:35, Son Güncelleme : 24 Mart 2025 17:48
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Ambulans ağaçlara çarptı: 3 sağlık personeli yaralandı

F.A. idaresindeki plakası henüz öğrenilemeyen ambulans, Ardahan-Hanak-Damal kara yolunun Mesire mevkisinde yoldan çıkarak ağaçlara çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada sürücü F.A ile sağlık personeli A.N.I ve H.D. yaralandı.

Hayati tehlikesi bulunmayan yaralılar, Ardahan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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