6 çocuk annesi eşini köy meydanında silahla vurarak öldürdü
Şırnak'ın Cizre ilçesinde 6 çocuk annesi kadın, köy meydanında eşi tarafından silahla vurularak öldürüldü.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 24 Mart 2025 17:45, Son Güncelleme : 24 Mart 2025 17:46
İlçeye bağlı Güçlü köyü Kolgezer mezrasında yaşayan A.E. (65), 6 çocuk annesi eşi Nasibe E.'yi (49) silahla vurduktan sonra olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralı olarak Cizre Dr. Selahattin Cizrelioğlu Devlet Hastanesine kaldırılan Nasibe E., yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kaçan şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.