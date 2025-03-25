Bakan Fidan ve ABD'li mevkidaşı Washington'da bir araya geldi

Dışişleri Bakanı Fidan ile ABD Dışişleri Bakanı Rubio, Washington'daki ABD Dışişleri Bakanlığı binasında bir araya geldi.

Toplantı öncesi kameralar karşısında el sıkışan bakanlar, basın mensuplarına poz verdikten sonra görüşmeyi gerçekleştirecekleri salona geçti.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, ABD Başkanı Donald Trump döneminde gerçekleştirilecek olan ilk ziyarette yapılacak görüşmelerde, Türkiye-ABD ikili ilişkilerinde atılabilecek stratejik adımların ve ilerleyen dönemde gerçekleştirilecek devlet başkanı düzeyindeki ziyaretlerin hazırlıklarının ele alınması öngörülüyor.

Bunun yanı sıra görüşmede Ukrayna ve Filistin'deki durum ile Suriye'deki gelişmeler başta olmak üzere, iki ülkeyi ilgilendiren bölgesel gelişmeler ve bu bağlamdaki işbirliği imkanları değerlendirilecek.

Bakan Fidan'ın, Türkiye'yi ilgilendiren bölgesel meselelerde görüş ile beklentilerini iletmesi ve bu çerçevede Türkiye'nin Suriye'nin istikrarına ve bütünlüğüne yönelik desteğini vurgulaması bekleniyor.

Suriye'ye yönelik yaptırımların kaldırılmasının önemine değinilmesi, insani yardımlar ve yeniden inşa konularında Türkiye ile ABD arasındaki işbirliğinin geliştirilmesi gerektiğinin kaydedileceği görüşmede, DEAŞ'la mücadele ve kampların güvenli yönetimi konusunda eşgüdüm yapılması gerektiği ifade edilmesi planlanıyor.

Görüşmede, "SDG" çatısı altındaki PKK/YPG unsurlarının tasfiyesi başta olmak üzere, FETÖ gibi terör örgütleriyle mücadelede işbirliğinin güçlendirilmesi gerektiği vurgulanacak.

Türkiye'nin, Rusya-Ukrayna savaşının sona erdirilmesi yönündeki diplomatik çabaları savaşın en başından beri savunduğu hatırlatılacak görüşmede, ateşkes konusunda ABD'nin öncülüğünde devam eden girişimlerin desteklendiğinin ve katkı sağlamaya hazır olunduğunun altı çizilecek.

Görüşmede, Gazze'de kalıcı ateşkesin sağlanması ve insani yardımın bölgeye ulaşması için daha fazla çaba sarf edilmesi gerektiği vurgulanacak, ayrıca ABD'nin İsrail üzerindeki etkisini kullanmasının önemi dile getirilecek.

CAATSA yaptırımlarının kaldırılması yönünde çalışmalara başlanmasının ve Türkiye'nin F-35 programına dönüş sürecinin yeniden ele alınmasının öneminin vurgulanacağı görüşmede, savunma sanayisinde tedarik süreçlerinin önündeki engellerin kaldırılması gerektiği aktarılacak.

Görüşmede, savunma sanayisinde işbirliği gibi konuların jeopolitik gerçeklerle uyumlu bir mecraya sokulması gerektiği hatırlatılarak, bu tip adımlar sayesinde ticaret hacminde 100 milyar dolar hedefine ulaşılması için somut ilerleme sağlanabileceğinin belirtilmesi öngörülüyor.