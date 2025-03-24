Erdoğan: Eğitim Kurumlarımızı Avrupa Standartlarına Eriştirdik
Erdoğan: Eğitim Kurumlarımızı Avrupa Standartlarına Eriştirdik
Saraçhane'de İzinsiz Gösterilerde 284 Kişi Gözaltına Alındı
Saraçhane'de İzinsiz Gösterilerde 284 Kişi Gözaltına Alındı
Bakanlık Listeyi Güncelledi! Ette Tek Tırnaklı Eti Skandalı
Bakanlık Listeyi Güncelledi! Ette Tek Tırnaklı Eti Skandalı
İstanbul'da CHP ve Vali Gül Arasında Önemli Görüşme
İstanbul'da CHP ve Vali Gül Arasında Önemli Görüşme
Borsa Günü Yüzde 2,82 Artışla Tamamladı
Borsa Günü Yüzde 2,82 Artışla Tamamladı
Erdoğan: Milletin sinir uçlarıyla daha fazla oynamayın
Erdoğan: Milletin sinir uçlarıyla daha fazla oynamayın
İBB'ye Yönelik Terör Soruşturmasında Yeni Gelişme
İBB'ye Yönelik Terör Soruşturmasında Yeni Gelişme
'Göstericiler Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne Girdi' İddiasına Açıklama
'Göstericiler Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne Girdi' İddiasına Açıklama
DMM ve Ankara BB'den 'konser soruşturması' açıklaması
DMM ve Ankara BB'den 'konser soruşturması' açıklaması
Akaryakıt Fiyatları Yükseliyor: Benzine Zam Geldi
Akaryakıt Fiyatları Yükseliyor: Benzine Zam Geldi
İçişleri Bakanı'ndan Polis memurlarına tebrik
İçişleri Bakanı'ndan Polis memurlarına tebrik
Bakan Yerlikaya: Gösterilerde 123 Polis Yaralandı
Bakan Yerlikaya: Gösterilerde 123 Polis Yaralandı
İkinci El Araç İlan Sürelerinde Dikkat Çeken Değişiklikler
İkinci El Araç İlan Sürelerinde Dikkat Çeken Değişiklikler
Şişli kayyumu göreve başladı. İlk fotoğraf paylaşıldı
Şişli kayyumu göreve başladı. İlk fotoğraf paylaşıldı
Kariyer Büro Sendikası'ndan Tepki: Düzenleme Çalışma Barışını Bozacak
Kariyer Büro Sendikası'ndan Tepki: Düzenleme Çalışma Barışını Bozacak
Ders Kitaplarına 2025'te Yeni Haritalar Eklenecek
Ders Kitaplarına 2025'te Yeni Haritalar Eklenecek
Euro Kuru Yükseldi, Otomobil Fiyatlarına Ara Zam Geldi
Euro Kuru Yükseldi, Otomobil Fiyatlarına Ara Zam Geldi
Ramazan Bayramı Tatili Kaç Gün Olacak?
Ramazan Bayramı Tatili Kaç Gün Olacak?
Bayram ikramiyeleri bugün hesaplara yatırılmaya başlıyor
Bayram ikramiyeleri bugün hesaplara yatırılmaya başlıyor
Kredi Hacmi Artıyor: 100 Bin TL İhtiyaç Kredisi Ödeme Detayları
Kredi Hacmi Artıyor: 100 Bin TL İhtiyaç Kredisi Ödeme Detayları
Meteoroloji'den Çığ ve Don Uyarısı: Detaylar
Meteoroloji'den Çığ ve Don Uyarısı: Detaylar
Vali Gül: Kamu Düzenini Bozanlara Müsamaha Yok
Vali Gül: Kamu Düzenini Bozanlara Müsamaha Yok
Borsa'da açığa satış yasaklandı
Borsa'da açığa satış yasaklandı
Ebubekir Şahin: 'Uyarılarımız sansür değil'
Ebubekir Şahin: 'Uyarılarımız sansür değil'
İBB protestolarında plastik mermi kullanıldı mı?
İBB protestolarında plastik mermi kullanıldı mı?
İstanbul'da bazı yollar trafiğe kapatıldı
İstanbul'da bazı yollar trafiğe kapatıldı
'Her türlü aracı etkin bir şekilde ve kararlılıkla kullanılmaya devam edeceğiz'
'Her türlü aracı etkin bir şekilde ve kararlılıkla kullanılmaya devam edeceğiz'
İçişleri Bakanlığı: Ekrem İmamoğlu görevinden uzaklaştırılmıştır
İçişleri Bakanlığı: Ekrem İmamoğlu görevinden uzaklaştırılmıştır
İmamoğlu'nun tutukluluğunda belediyeyi kim yönetecek?
İmamoğlu'nun tutukluluğunda belediyeyi kim yönetecek?
İBB'ye yönelik 'terör' soruşturmasında hakimlik kararına ulaşıldı
İBB'ye yönelik 'terör' soruşturmasında hakimlik kararına ulaşıldı
Ana sayfaHaberler Siyasi

İstanbul'da CHP ve Vali Gül Arasında Önemli Görüşme

CHP heyeti, İstanbul Valisi Davut Gül ile görüşerek öğrenci yürüyüşleri ve Saraçhane'nin korunması gibi konuları değerlendirdi.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 24 Mart 2025 18:40, Son Güncelleme : 24 Mart 2025 18:44
Yazdır
İstanbul'da CHP ve Vali Gül Arasında Önemli Görüşme

CHP Genel Başkan Yardımcıları Suat Özçağdaş, Deniz Yavuzyılmaz, Sevgi Kılıç ve İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik'in yer aldığı heyet, İstanbul Valisi Davut Gül'ü ziyaret etti.

Heyetin Vali Davut Gül ile Görüşmesi

Heyet, İstanbul Valiliği'nde gerçekleşen ziyarette Vali Gül ile görüştü. Ziyaretin ardından valilik binasının dışında basın mensuplarına açıklama yapan İl Başkanı Çelik, görüşmede, 19 Mart'tan bugüne kadar geçen süreç ve bugünden sonrasıyla ilgili karşılıklı değerlendirmelerde bulunduklarını söyledi.

Saraçhane ve Öğrenci Yürüyüş Talepleri

Öğrencilerin Saraçhane dışında farklı alanlara yürüyüş taleplerinin olduğunu ancak Saraçhane'nin korunması gerektiğini düşündüklerini kaydeden Çelik, "Biz belediyenin kapılarını açık tutuyoruz. Orada her gün öğrenciler konuşma yapıyor. Bozdoğan'daki gerilim, tüm kitleye yansıyor. Polis kontrolsüz bir şekilde olayla ilgisi olmayan insanlara müdahale ediyor. Gözaltına alınanlar oldu." dedi.

Şehzadebaşı Camisi'ne Verilen Zarar

Çelik, göstericilerin Şehzadebaşı Camisi'ne verdikleri zarara değinerek, şunları kaydetti:

"Belediye binasının içine insanlar girdi, onları korumaya aldık. Ancak camiye doğru da insanlar gitti. Polisler de camiye onlarla birlikte girdi. Orada bir sıkışma yaşandı. Bu sıkışmadan dolayı, oradaki tarihi mezar taşlarıyla ilgili yerinden oynama suretiyle bir şeyler oldu. İBB Miras'ı oraya gönderdik. İBB Miras tarafından tahribatı giderme çalışmaları devam ediyor. Camide çeşitli ürün kullanımıyla ya da duvara karşı yapılan eylemle ilgili birtakım süreçlerden bahsediliyor."


Eylemcilere Uyarılar ve Güvenlik Tedbirleri

Tüm eylemcileri uyardıklarını dile getiren Çelik, "(Caminin) Duvarının üstüne çıkıp bir şey içen, duvarın yanında bir eylem yapan provokatördür. Özellikle kasten yapılmıştır, yaptırılmıştır. Eylemcilerin hiçbiri öyle bir şey yapmadı. Kitle arasında cami duvarının orada negatif davranışta bulunacak kimse yok. Onlar provokatördür." diye konuştu.

İftar Programı ve Güvenlik Önlemleri

Çelik, camiye gerçekleştirilen saldırı sonrası, birtakım kişilerin iftar çağrısı yaptığına işaret ederek, "Sıkı bir güvenlik tedbirinin alınmasını istedik. İftar programı için gelenlere de iftar malzemesi dağıtabiliriz. Oraya gelenlerle bir gerilim yaşanmaması için gerekli tedbirlerin alınması gerektiğini Sayın Vali'yle konuştuk." ifadelerini kullandı.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber