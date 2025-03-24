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Erdoğan: Eğitim Kurumlarımızı Avrupa Standartlarına Eriştirdik

Cumhurbaşkanı Erdoğan; "Altyapısından teknik imkanlarına, eğitim kurumlarımızı tüm unsurlarıyla Avrupa standartlarına eriştirdik. Sınıflardaki öğrenci mevcudunu ilköğretimimde 23, ortaöğretim ise 22'ye düşürerek ideal bir seviyeye indirdik." dedi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 24 Mart 2025 20:30, Son Güncelleme : 24 Mart 2025 20:42
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Erdoğan: Eğitim Kurumlarımızı Avrupa Standartlarına Eriştirdik

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Sergi Salonu'nda Eğitim Ailesi ile İftar Programı'nda konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şu şekilde:

Erdemli nesiller yetiştirmek siz hocalarımızla birlikte hepimizin en önemli önceliğidir. Son iki asırdır bu milleti köklerinden koparmak, kendi değerlerinden uzaklaştırmak isteyen kültür emperyalizmine geçit vermemek bizlerin asli sorumluluğudur. Türkiye Yüzyılı maarif modelimizde bu meziyetlerle donanmış, bu değerlerle yoğrulmuş, bu ülkeyi çok daha ileri noktalara taşıma iradesine sahip gençlerin yetişmesini hedefliyoruz.

Altyapısından teknik imkanlarına, eğitim kurumlarımızı tüm unsurlarıyla Avrupa standartlarına eriştirdik. Sınıflardaki öğrenci mevcudunu ilköğretimimde 23, ortaöğretim ise 22'ye düşürerek ideal bir seviyeye indirdik.

"Öğretmenlik Meslek Kanunu'nu hayata geçirdik"

Toplam derslik sayımızı 735 bine çıkardık. Öğrencilerimizin ders araç gereçlerine erişimi en üst düzeydedir. Yine iktidarlarımız döneminde 800 binin üzerinde öğretmen ataması yaparak öğretmen başına düşen öğrenci sayısını çok iyi bir düzeye getirdik. Öğretmenlik Meslek Kanunu'nu hayata geçirdik. Eğitimde fırsat eşitliğini önündeki birçok engeli ortadan kaldırdık. Çağın ihtiyaçları değiştikçe biz de kendimizi buna göre uyarlıyoruz.

Evlatlarımızı yarının dünyasına hazırlayacak bir vizyonla hareket ediyoruz. Eğitimde attığımız güçlü adımları, siz değerli öğretmenlerimizle birlikte Türkiye Yüzyılı'nda da çok daha dirayetli şekilde sürdüreceğiz. Bilim yapmadan, sağlam bir eğitim sistemi kurmadan, kalemi kılıçtan üstün tutmadan, kökleşmez kalıcı hale gelemez insanlık için cazibe merkezi oluşturamazsınız. Eğitim başkaları tarafından üretilen bilgiyi olduğu gibi almak yani fikir ithalatı yapmak değildir, tam tersine eğitim kendi sesini bulmak kendi eserini ortaya koymaktır.

"Şuurlu bir gençlik adeta fırtına gibi esiyor"

Sizler, Türkiye'nin çok kritik bir eşikte tarihinin en önemli açılımını yapmaya hazırlandığı bir dönemin arefesinde son derece mühim bir vazife üstleniyorsunuz. Bilhassa nüfus artışımızın alarm verdiği şu günlerde genç zihinlerimizi bir kuyumcu titizliği ile işlemeniz elinizdeki cevherleri iyi değerlendirip birer pırlantaya dönüştürmeniz, geleceğimiz adına büyük önem arz ediyor.

Zaman zaman gençlerimiz çocuklarımız hiç hak etmedikleri eleştirilere maruz kalabiliyor. Gençlere yönelik karamsar yaklaşımları doğru bulmuyorum açıkçası. Ben yeni nesillerden gençlerimizden çok ama çok ümitvarım. Okumaya araştırmaya kendilerini yetiştirmeye özen gösteren şuurlu bir gençlik adeta fırtına gibi esiyor. Dünyayı takip eden eğitimi önemseyen alanında en iyisi olmak için çalışan başarılarıyla göğsümüzü kabartan Teknofest neslinin gümbür gümbür geldiğini görüyorum.

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