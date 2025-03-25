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Oğlunu öldüren kardeşini ağır yaralanan kişi tutuklandı

Aydın'ın Nazilli ilçesinde kardeşini silahla ağır yaralayan kişi çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 25 Mart 2025 20:33, Son Güncelleme : 25 Mart 2025 20:34
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Oğlunu öldüren kardeşini ağır yaralanan kişi tutuklandı

Yeni Sanayi Mahallesi'ndeki iş yerinde dün kardeşi F.Ö'yü silahla ağır yaraladıktan sonra olay yerinde polise teslim olan ağabey A.Ö'nün emniyetteki işlemeleri tamamlandı.

Adliye sevk edilen A.Ö, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

- Olay

A.Ö, kardeşi F.Ö. ile Yeni Sanayi Mahallesi'ndeki oto yıkamacıda dün tartışmış, tartışmanın büyümesi üzerine silahla kardeşini ağır yaralayarak, polis ekiplerine teslim olmuştu.

A.Ö, 2022 yılında kardeşi ve yeğeni tarafından oğlunun öldürüldüğü bu nedenle intikam almak için olayı gerçekleştirdiğini öne sürmüş, olay anı güvenlik kamerasınca kaydedilmişti.

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