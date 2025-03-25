Gözaltına Alınan Gelendost Belediye Başkanı Adliyede

Isparta'da hakkında yürütülen bir soruşturma kapsamında gözaltına alınan Gelendost ilçesinin bağımsız Belediye Başkanı Mustafa Özmen, adliyeye sevk edildi. Bağımsız Gelendost Belediye Başkanı Mustafa Özmen ve beraberindeki 5 kişi, haklarında Yalvaç Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Müdürlüğü tarafından yürütülen soruşturma kapsamında dün gözaltına alındı. Başkan Özmen, bugün Yalvaç Adliyesi'ne getirildi. Başkan Özmen'in işlemlerinin sürdüğü kaydedildi. 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde İYİ Parti'den belediye başkanı seçilen, Meral Akşener'in genel başkanlıktan ayrılmasından sonra partisinden istifa ederek, görevini bağımsız olarak yürüten Mustafa Özmen hakkında bir yerel internet sitesinde çeşitli şaibeler ortaya atılması üzerine Yalvaç Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma başlatıldığı öğrenildi. (DHA) FOTOĞRAFLI