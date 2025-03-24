Malatya'da kız yurdunda ölüm
Malatya'da kaldığı kız yurdunun 11'inci katından atladığı iddia edilen öğrenci hayatını kaybetti.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 24 Mart 2025 22:48, Son Güncelleme : 24 Mart 2025 22:48
Olay, saat 21.45 sıralarında Battalgazi ilçesi Bulgurlu Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Battalgazi Kız Yurdu'nda kalan 20 yaşındaki K.S., kaldığı 11'inci kattaki odanın penceresinden aşağı atladı. Durumun fark edilmesinin ardından hastaneye kaldırılan K.S., yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden K.S.'nin cenazesi Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.
Olayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor.