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Ekonomi Yönetiminden Stopajda İndirim Hamlesi

Ekonomi yönetimi, Türk Lirası'nı desteklemek amacıyla mevduat ve fonlardaki stopaj oranını düşürmeyi planlıyor.

Kaynak : BloombergHT
Haber Giriş : 24 Mart 2025 23:10, Son Güncelleme : 24 Mart 2025 23:28
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Ekonomi Yönetiminden Stopajda İndirim Hamlesi

Mevduat ve fonlarda stopaj, şubat ayında 5 puan artırılmıştı. Son gelişmeler ışığında verginin tekrar düşürülmesi planlanıyor.

Ekonomi Yönetimi ve Yeni Önlemler

Bloomberg ajansının haberine göre, ekonomi yönetimi piyasalardaki dalgalanmalara karşı yeni önlem paketini gündeme aldı. İlk etapta, mevduat ve fonlarda stopaj oranının düşürülmesi değerlendiriliyor. Bu düzenlemeyle Türk Lirası'nın desteklenmesi amaçlanıyor.

Mevduat Stopaj Oranlarındaki Değişiklikler


  • 6 aya kadar vadeli mevduatta stopaj, 1 Şubat'ta yüzde 10'dan yüzde 15'e çıkarılmıştı.
  • Kesinti, fonlarda da aynı oranda yükseltilmişti.


Mevduat Faizi ve Politika Faizi İlişkisi

Diğer tarafta, mevduat faizlerindeki hareketlilik dikkatlerden kaçmadı. Merkez Bankası'nın faizi sabit tutacağına dair beklentilerin artmasıyla mevduat faizleri yüzde 45'e dayandı. Kısa vadeli mevduatlar yeniden yüzde 45-47 aralığına yükseldi. Geçen hafta 32 gün vadeli mevduatlarda faiz oranı yüzde 42,5 olarak uygulanıyordu. Böylece mevduat faizleri, yüzde 42,5 olan politika faizinin üzerine çıkmış oldu.

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