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KGM, Görev, Yetki ve Sorumluluk Yönetmeliğinde Değişiklik

Karayolları Genel Müdürlüğü Görev, Yetki ve Sorumluluk Yönetmeliğinde Değişiklik Resmi Gazete'de Yayımlandı.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 25 Mart 2025 00:34, Son Güncelleme : 25 Mart 2025 00:36
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KGM, Görev, Yetki ve Sorumluluk Yönetmeliğinde Değişiklik

Karayolları Genel Müdürlüğünden:

KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUK

YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1- 22/10/2021 tarihli ve 31636 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Karayolları Genel Müdürlüğü Görev, Yetki ve Sorumluluk Yönetmeliğinin 12 nci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2- Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (f) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, aynı fıkranın (d) bendinde yer alan "yer alan" ibaresinden sonra gelmek üzere "geçişi ücretli olmayan" ibaresi eklenmiş, aynı fıkranın (e) ve (i) bentleri yürürlükten kaldırılmış, aynı fıkranın (g) bendinde yer alan "(dengeli konsol köprüler, eğik gergin kablolu köprüler ve benzeri teknolojik köprüler hariç)" ibaresi "(her türlü köprüler hariç)" şeklinde değiştirilmiş, aynı fıkraya aşağıdaki bentler eklenmiştir.

"a) Genel Müdürlük görev alanına giren devlet ve il yollarının bakımı ve onarımları ile bu yollara ait sanat yapılarının (her türlü köprüler hariç) bakımlarını yapmak veya yaptırmak."

"f) Genel Müdürlük görev alanına giren devlet ve il yollarında, yapım çalışmaları devam eden yollar hariç olmak üzere, kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek ve tüzel kişilerin talepleri doğrultusunda karayolları sınır çizgileri arasında kalan alan ile her iki taraftan sınır çizgisine 50 metre mesafe içerisinde kalan alan içindeki su, kanalizasyon, doğalgaz ve petrol boru hatları ile elektrik, haberleşme, fiber kablo hatları ve benzeri tesislerin kurulması için verilecek izinlere ilişkin her türlü izin, usul, esas ve şartları belirlemek, bu iş ve işlemleri takip etmek ve denetlemek."

"m) Enerji tasarrufuna yönelik ilgili mevzuat çerçevesindeki bina ve tesisin, kurum içi enerji izleme, yönetim ve strateji politikalarını oluşturarak bu doğrultuda gerekli çalışmaları yapmak veya yaptırmak.

n) Genel Müdürlük tarafından belirlenen yönerge hükümleri gereğince yapılara isim verilmesi görevini yürüten kurulun sekretarya görevini yapmak.

o) Genel Müdürlük görev alanına giren otoyol, devlet ve il yollarında günlük yol durum bilgilerini hazırlamak ve paylaşmak.

ö) Genel Müdürlük görev alanına giren otoyol, devlet ve il yollarında yol kullanıcılarına daha iyi bir hizmet vermek amacıyla anlık yol durumu bilgisi, güzergah analizi, çalışma yapılan yollar ve kapalı yollar bilgilerini www.kgm.gov.tr adresli web ve mobil uygulamalarda online olacak şekilde güncel tutmak, vatandaşlardan gelen yol durumu ile ilgili çağrı ve talepleri cevaplamak veya cevaplatmak.

p) İvedi geçit gerektiğinde, kurulacak panel köprünün tipini ve açıklığını belirlemek, köprünün kurulması ve sökülmesi için ihtiyaç duyulacak malzemeleri temin etmek ve panel köprüyü kurmak, panel köprülerin tanıtılması ve kurma yöntemlerinin öğretilmesi için merkezde ya da bölge müdürlüklerinde uygulamalı kurslar düzenlemek, panel köprü malzemelerinin kapalı ortamlarda düzgün bir şekilde istiflenerek muhafazasını sağlamak."

MADDE 3- Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendinde yer alan "Kamu Özel İş birliği ile yapılan/yapılması planlanan projelerin" ibaresi "Yapılması planlanan otoyol projelerinin" şeklinde, aynı fıkranın (d) bendinde yer alan "Kamu Özel İş birliği ile yapılan/yapılması planlanan projelerde" ibaresi "Yapılması planlanan otoyol projelerinde" şeklinde değiştirilmiş, aynı fıkraya aşağıdaki bentler eklenmiştir.

"i) Otoyol güzergahlarında ihtiyaca binaen yük aktarma merkezleri yapmak/yaptırmak ve bakım ile işletmesini yapmak veya yaptırmak.

j) Yapılan/yapılması planlanan yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı elektrik üretim tesislerinin ihale hazırlıklarını yapmak/yaptırmak, yer teslim aşamasından kabul aşamasına kadar tüm yapım faaliyetlerini iş programlarına göre denetlemek/denetletmek ve bakım ile işletmesini denetlemek/denetletmek."

MADDE 4- Aynı Yönetmeliğin 17 nci maddesinin birinci fıkrasının (a), (b), (c), (ğ) ve (h) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı fıkraya aşağıdaki bentler eklenmiştir.

"a) Yapılması planlanan her türlü köprünün, tünelin ve tip menfez abakları dışında kalan menfezlerin projelendirme kriterlerini belirlemek ve teknik şartnamelerini hazırlamak veya hazırlatmak.

b) Yapılması planlanan her türlü köprünün, tünelin ve tip menfez abakları dışında kalan menfezlerin projelerini ve metrajlarını hazırlamak veya hazırlatmak.

c) Projesi tamamlanmış olan her türlü köprüyü, tüneli yapmak veya yaptırmak."

"ğ) Devlet ve il yolları üzerinde bulunan her türlü köprünün ihtiyaç duyulanlarında, sismik projelendirme ve güçlendirme işlerini yapmak veya yaptırmak.

h) Genel Müdürlük görev alanına giren devlet ve il yolları üzerinde bulunan, geçişi ücretli olmayan köprülerin (teknolojik köprüler dahil) bakıma esas incelemesini (muayenesini) periyodik olarak en az üç yılda bir yapmak veya yaptırmak; bu incelemeleri veri tabanında kaydedip, bakımı, onarımı ve işletmesini yapmak veya yaptırmak; köprülerin bakım onarım projeleri ile metrajlarını hazırlamak veya hazırlatmak, bakım onarım işleri uygulamalarını yapmak veya yaptırmak."

"j) Kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek ve tüzel kişilerden gelecek, devlet ve il yollarında köprünün altından, üstünden ve yanından geçirilecek her türlü tesisat geçiş izni usul, esas ve şartlarını belirlemek, belirlenen usul, esas ve şartlar dahilinde gerekli tüm işlemleri tesis, takip ve koordine etmek.

k) Genel Müdürlük sorumluluk alanındaki devlet ve il yollarıyla ilgili her türlü köprü bilgilerinin, proje ve fiziki özellikleri ile fotoğraflarının, coğrafi bilgi teknolojilerini de kullanarak ilgili birimlerle koordinasyon ve iş birliği içinde envanter kayıtlarına geçirerek arşivlenmesini sağlamak."

MADDE 5- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 6- Bu Yönetmelik hükümlerini Karayolları Genel Müdürü yürütür.

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