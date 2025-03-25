Erdoğan'ın annesine küfür edildi: 55 provokatör yakalandı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik yolsuzluk ve terör soruşturmalarını protesto amacıyla Saraçhane'de düzenlenen izinsiz gösteriler sonrası gelişmeler dikkat çekiyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ve ailesine hakaret ettiği belirlenen 55 şüpheli, İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı.

Saraçhane'de İzinsiz Gösteriler

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturmada, Saraçhane'de yapılan izinsiz gösteriler sonrası 41 şüphelinin Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ve ailesine hakaret ettiği tespit edildi. Bu tespitler doğrultusunda savcılık, şüpheliler hakkında "Cumhurbaşkanına hakaret", "Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanununa muhalefet" ve "görevli memura mukavemet" suçlarından gözaltı kararı verdi.

Emniyet Ekiplerinin Operasyonu

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, savcılığın verdiği karar üzerine harekete geçti ve düzenledikleri operasyonda 41 şüpheliyi gözaltına aldı. Çalışmaların devamında, kimlikleri tespit edilen 14 şüpheli daha yakalandı. Gözaltına alınan toplam 55 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.