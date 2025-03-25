Ticaret Bakanı Bolat: X-ray Tarama Ücreti Yok

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, konteynerlerin x-ray cihazlarından geçirilmesinin ihracatçılar için ek maliyet oluşturduğu iddialarına yanıt verdi. Bolat, ihracatçılardan x-ray taramalarından kaynaklı herhangi bir ücret talep edilmediğini belirtti. Bu açıklama, gümrüklerde yapılan konteyner taramalarının ihracatçılara yük getirmediğini ortaya koyuyor.

X-Ray Taramaları Ücretsiz

Bakan Bolat, x-ray araç ve konteyner tarama sistemlerinin kaçakçılıkla mücadelede önemli bir rol oynadığını vurguladı. Bu kapsamda, Bakanlık tarafından x-ray taramalarından dolayı herhangi bir ücret talep edilmediğini ifade etti. Ayrıca, kaçakçılık faaliyetleriyle mücadelede önemli bir enstrüman olan x-ray taramaları için başka bir limana nakliye durumunda da ücret alınmadığını belirtti.

Gümrüklerde Etkin Tarama Sistemleri

Bolat, gümrük kapıları ve liman sahalarında kaçakçılıkla mücadelede etkinliğin artırılması ve gümrük işlemlerinin hızlı sürdürülmesi amacıyla farklı modellerde x-ray tarama sistemlerinin temin edildiğini açıkladı. Gümrüklü sahaların işlem hacmi ve risk durumları değerlendirilerek tarama sistemi planlamaları yapıldığını ve bütçe olanakları dahilinde sistemlerin düzenli olarak geliştirildiğini belirtti.

Yerli ve Milli Tarama Cihazları

Ticaret Bakanlığı, kaçakçılıkla mücadelede ihtiyaç duyulan teknolojilerin yerli ve milli imkanlarla üretilmesi için Milli Tarama Sistemi (MİLTAR) Projesi'ni yürütüyor. MİLTAR-II Projesi kapsamında, yarı sabit tarama sistemlerinin seri üretimine başlandı. 2023-2024 yıllarında yedi sistem sahalara kuruldu. Ayrıca, geri yansıma teknolojisine sahip bir prototip x-ray sistemi Habur Gümrük Kapısı'nda devreye alındı. Gelecek dönemde tarama sistemlerinin üretiminin, yazılımının ve dedektörlerinin yerli olarak üretilmesi hedefleniyor.

Envanterde 77 Tarama Sistemi

2024 yılı sonu itibarıyla, gümrüklü yer ve sahalarda farklı türlerde toplam 77 adet araç ve konteyner tarama sistemi bulunuyor. KKTC'de kullanılmak üzere iki adet mobil araç ve konteyner tarama sistemi hibe edilme süreci başlatıldı. İlk sistem Gazimağusa Limanı'nda kurularak faaliyete geçirildi. Girne Limanı'ndaki altyapı çalışmalarının tamamlanmasının ardından diğer sistemin de nakli ve kurulumu yapılacak.



