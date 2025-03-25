Mansur Yavaş görevi bırakıyor: Bu benim son dönemim
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, "Bu benim son dönemim. İkinci dönemin sonunda görevi bırakmayı düşünüyoruz" dedi.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 25 Mart 2025 07:28, Son Güncelleme : 25 Mart 2025 07:33
Ankara'da düzenlenen bir iftar programına katılan Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş önemli bir açıklamada bulundu.
"GÖREVİ BIRAKMAYI DÜŞÜNÜYORUZ"
Bu dönemin son dönemi olduğunu söyleyen Yavaş, "Bu benim son dönemim. İnşallah Ankara'da ve Polatlı'mızda güzel hizmetler yaparak ikinci dönemin sonunda görevi bırakmayı düşünüyoruz. Buraya vedalaşmaya, helalleşmeye geleceğiz yine inşallah" diye konuştu.
SORUŞTURMA SORUSUNU CEVAPSIZ BIRAKTI
İftar programından sonra Yavaş'a konserler ile ilgili açılan soruşturmayla alakalı bir soru yöneltildi ancak Mansur Yavaş bu soruya cevap vermedi.