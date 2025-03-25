Türkiye'nin Kuzey ve Batısında Sağanak Yağış Bekleniyor
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Türkiye'nin kuzey ve batı kesimlerinde sağanak yağış bekliyor. Doğu Anadolu'da ise çığ tehlikesi devam ediyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün tahminlerine göre, Türkiye'nin kuzey ve batı bölgelerinde yer yer çok bulutlu bir hava bekleniyor. Marmara'nın kuzey ve batısı ile Karabük ve Kastamonu çevrelerinde sağanak yağışlar görülebilir. Diğer bölgelerde ise parçalı ve az bulutlu bir hava hakim olacak. Sabah ve gece saatlerinde kuzey ve iç kesimlerde pus ve yer yer sis, doğu kesimlerde ise buzlanma ve don olayları bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun yüksek ve dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunuyor. İşte 25 Mart 2025 için bölge bazında hava durumu tahminleri:
MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin kuzey ve batısında sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
- EDİRNE °C, 23°C - Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yerel sağanak yağışlı
- İSTANBUL °C, 19°C - Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yerel sağanak yağışlı
- KIRKLARELİ °C, 18°C - Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yerel sağanak yağışlı
EGE
Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
- DENİZLİ °C, 27°C - Parçalı ve çok bulutlu
- İZMİR °C, 24°C - Parçalı ve çok bulutlu
- MANİSA °C, 25°C - Parçalı ve çok bulutlu
AKDENİZ
Parçalı ve az bulutlu, iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
- ADANA °C, 24°C - Parçalı ve az bulutlu
- ANTALYA °C, 20°C - Parçalı ve az bulutlu
- HATAY °C, 24°C - Parçalı ve az bulutlu
İÇ ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
- ANKARA °C, 22°C - Parçalı ve çok bulutlu
- ESKİŞEHİR °C, 23°C - Parçalı ve çok bulutlu
- KONYA °C, 24°C - Parçalı ve çok bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, doğusunun iç kesimlerinin öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
- BOLU °C, 21°C - Parçalı ve çok bulutlu
- KARABÜK °C, 24°C - Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı
- SİNOP °C, 18°C - Parçalı ve çok bulutlu, iç kesimleri öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı, yer yer çok bulutlu. Rize ve Artvin çevrelerinin yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç ve yüksek kesimlerinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.
- AMASYA °C, 25°C - Parçalı, yer yer çok bulutlu
- ARTVİN °C, 17°C - Parçalı, yer yer çok bulutlu, ilk saatler ile akşam saatlerinden sonra yağmurlu
- SAMSUN °C, 19°C - Parçalı, yer yer çok bulutlu
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu, kuzeyinin zamanla çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Bölgenin yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.
- ERZURUM °C, 9°C - Parçalı, zamanla çok bulutlu
- KARS °C, 10°C - Parçalı, zamanla çok bulutlu
- MALATYA °C, 21°C - Parçalı ve az bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
- DİYARBAKIR °C, 23°C - Az bulutlu ve açık
- GAZİANTEP °C, 23°C - Parçalı ve az bulutlu
- SİİRT °C, 21°C - Az bulutlu ve açık