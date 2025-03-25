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İstanbul'da Gösteriler ve Asılsız Anlaşma İddiaları

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturmaları protestolarında polis ve göstericilerin anlaşma yaptığı iddialarının asılsız olduğunu açıkladı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 25 Mart 2025 07:38, Son Güncelleme : 25 Mart 2025 07:39
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İstanbul'da Gösteriler ve Asılsız Anlaşma İddiaları

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik yolsuzluk ve terör soruşturmaları sırasında düzenlenen izinsiz gösterilerde, polis ve göstericiler arasında karşılıklı cisim atılmaması ve gaz sıkılmaması konusunda anlaşma sağlandığı iddialarını yalanladı. Yapılan açıklamada, bu iddiaların asılsız olduğu ve kamuoyunu yanıltmaya yönelik spekülatif içerikler içerdiği belirtildi.

Gösteriler ve Basın Yayın Organlarındaki İddialar

İl Emniyet Müdürlüğü, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasının ardından başlayan gösterilerle ilgili bazı basın organları ve sosyal medyada çıkan haberlerin gerçeği yansıtmadığını vurguladı. Açıklamada, bu tür haberlerin kamuoyunu yanıltmaya yönelik olduğu ve yetkili merciler tarafından herhangi bir anlaşmanın söz konusu olmadığı ifade edildi.

Emniyetin Resmi Açıklaması

Emniyet güçleri, kamu düzenini sağlamak ve vatandaşların güvenliğini korumak adına görevlerini hukuka uygun şekilde sürdürmektedir. İstanbul Emniyet Müdürlüğü, halkın yalnızca resmi kaynaklardan gelen bilgilere itibar etmesi gerektiğini belirterek, yanlış bilgilendirmelere karşı dikkatli olunması gerektiğini vurguladı.

  • İzinsiz gösterilerde polis ile göstericilerin anlaşma iddiaları asılsızdır.
  • Kamuoyunu yanıltmaya yönelik spekülatif içerikler bulunmaktadır.
  • Güvenlik güçleri hukuka uygun şekilde görev yapmaktadır.
  • Halkın resmi kaynaklardan gelen bilgilere itibar etmesi önemlidir.


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