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AÖL 2024-2025 2. Dönem Sınav Soruları Yayınlanıyor

AÖL 2024-2025 2. dönem sınavları 22-23 Mart'ta yapıldı. Sorular ve cevap anahtarı 26 Mart'ta yayınlanacak.

Kaynak : Sabah
Haber Giriş : 25 Mart 2025 08:14, Son Güncelleme : 25 Mart 2025 08:17
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AÖL 2024-2025 2. Dönem Sınav Soruları Yayınlanıyor

Açık Öğretim Lisesi (AÖL) 2024-2025 eğitim öğretim yılı 2. dönem sınavları, 22-23 Mart tarihlerinde gerçekleştirildi. Sınava katılan öğrenciler, AÖL soruları ve cevap anahtarı için yoğun bir araştırma sürecine girdiler. Soruların ve cevapların yer aldığı cevap anahtarı, meb.gov.tr adresi üzerinden erişime açılacaktır. Peki, MEB ile AÖL soruları ve cevapları ne zaman yayımlanacak?

AÖL Soruları ve Cevapları Ne Zaman Yayımlanacak?

2. Dönem AÖL sınav soruları ve cevapları yayımlanma tarihi belirlendi. Milli Eğitim Bakanlığı'nın duyurusuna göre, yazılı sınavda sorulan sorular ile cevap anahtarları 26 Mart 2025 tarihinde https://www.meb.gov.tr ve/veya https://odsgm.meb.gov.tr adreslerinden yayımlanacaktır.

AÖL Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak?

MEB duyurusunda Açık Öğretim Lisesi (AÖL) sınav sonuçlarının açıklanacağı tarihle ilgili de bilgi verildi. Buna göre, AÖL 2. Dönem sınav sonuçları 21 Nisan 2025 tarihinde erişime açılacak.

AÖL Sonuçları Nasıl ve Nereden Öğrenilir?

Adaylar, öğrenci/T.C. kimlik numarası ve şifreleri ile https://aolweb.meb.gov.tr/ogrenci_giris.aspx internet adresinden giriş yaparak sınav sonuç bilgilerini öğrenebilirler.

AÖL Puan Hesaplama Nasıl Yapılır?

Değerlendirme 100 tam puan üzerinden yapılacaktır. Sınav puanı hesaplanmasında [Puan = (Doğru cevap sayısı / Soru sayısı) x 100] formülü kullanılacaktır. Yanlış cevaplar, sınav puanı hesaplamasında değerlendirmeye alınmayacaktır. Puan hesaplaması, en yakın tam sayıya matematiksel olarak yuvarlanarak yapılacaktır.

  • Değerlendirme sırasında Merkez Sınav Kurulu kararı veya yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen soru/sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soru/soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle puanlama yapılacaktır.
  • Cevap anahtarında hata olması ve bu hususun Merkez Sınav Kurulu kararı ile belirlenmesi sonucunda, soru/sorular iptal edilmeyecek, soru/soruların doğru seçenekleri dikkate alınmak suretiyle değerlendirmeye bu soru/sorular dahil edilecektir.


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