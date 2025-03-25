Bayramda hava nasıl olacak?

Ülke genelinde artarak mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının hafta sonundan itibaren yağışla birlikte azalması bekleniyor.

Bugün yurdun kuzey ve batı kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Marmara'nın kuzey ve batısı ile Karabük ve Kastamonu çevrelerinin sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

Yarın, Rize ve Artvin çevresinde yağış beklenirken, cuma gününden itibaren yeni bir yağışlı sistem yurdun batısından başlayarak ülke genelinde etkili olacak.

Arife günü, iç kesimler hariç yurdun tamamında gök gürültülü sağanak bekleniyor. Bayramın birinci ve ikinci günü de etkili olacak yağış, sonrasında yavaş yavaş yurdu terk edecek. Hava sıcaklıkları yağışla birlikte biraz azalacak.

Arife günü beklenen günün en yüksek sıcaklık değerleri Ankara'da 21, İstanbul'da 17, İzmir'de 21, Antalya'da 19, Adana'da 25, Samsun'da 19, Diyarbakır'da 28, Erzurum'da 17 derece civarında seyredecek.