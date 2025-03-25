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Bakan Şimşek, yabancı yatırımcılarla görüşecek

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, uluslararası yatırımcılarla telekonferansla toplantı gerçekleştirecek. Citigroup ve Deutsche Bank'ın ev sahipliğinde düzenlenecek toplantıda, Türkiye ekonomisindeki son gelişmeler değerlendirilecek.

Kaynak : CNBC-e
Haber Giriş : 25 Mart 2025 09:07, Son Güncelleme : 25 Mart 2025 09:09
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Bakan Şimşek, yabancı yatırımcılarla görüşecek

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in bugün uluslararası yatırımcılarla telekonferans görüşmesi gerçekleştirecek.

Saat 16.00'da yapılacak görüşmeye Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan da katılacak.

Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Hazine ve Maliye Bakanımız Mehmet Şimşek, Merkez Bankası Başkanı Sayın Fatih Karahan ile, bugün Türkiye saatiyle 16.00'da küresel yatırımcılarla telekonferansla bir araya gelecektir.

Citigroup ve Deutsche Bank'ın ev sahipliğinde düzenlenecek toplantıda, Türkiye ekonomisindeki son gelişmeler değerlendirilecektir.

Görüşmeye, Kuzey Amerika, Birleşik Krallık, Avrupa ülkeleri ve Orta Doğu'dan çok sayıda portföy ve doğrudan yabancı yatırımcı katılacaktır" denildi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasıyla piyasalarda geçen hafta başlayan sert satış dalgası ve dövize yönelimin tutuklama sonrası seyri piyasalarda takip ediliyor.

Hazine, TCMB, BDDK, SPK hafta sonu hem piyasa aktörleriyle bir dizi toplantı gerçekleştirdi. Cuma günü Şimşek'in TBB ile gerçekleştirdiği toplantı ile başlayan toplantılar hafta sonu boyunca devam etti.

TCMB'nin geçen hafta ara toplantı ile faiz koridoru üst bandını 2 puan artışla yüzde 46'ya yükseltmesiyle ve politika faizinden fonlamaya ara vermesi ile adımlar başlamıştı.

Merkez'den sıkılaştırma adımı

TCMB 400 baz puana yakın sıkılaştırma adımı atarken 14 milyar dolar civarında döviz satışı da yaptı. TCMB ayrıca likidite senedi ihracı ve TL uzlaşmalı vadeli döviz satım işlemlerine de başladı.

Hisse senetleri piyasasına yönelik açıklanan yeni adımlar kapsamında, Borsa İstanbul pay piyasasında bir ay süre ile açığa satış yasaklanırken; pay geri alımını ise kolaylaştıran kararlar alındı.

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