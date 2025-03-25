AK Parti İlçe Başkanı Kazada Vefat Etti

Bolu'da meydana gelen trafik kazasında, AK Parti Gerede İlçe Başkanı Mehmet Çongar hayatını kaybetti.

Kaza, saat 00.30 sularında D-100 kara yolunun Yeniçağa ilçesi yakınlarında gerçekleşti. Mehmet Çongar yönetimindeki 14 KJ 700 plakalı otomobil, Bolu'dan Gerede yönüne doğru seyir halindeyken kontrolden çıkarak G.K.'nin kullandığı 51 ABC 707 plakalı TIR'a arkadan çarptı. Çarpışmanın ardından olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi.

Otomobilde sıkışan Çongar, itfaiye ekibinin müdahalesiyle çıkarıldı ve yaralı olarak hastaneye kaldırıldı; ancak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kazayla ilgili olarak soruşturma başlatıldığı bildirildi.