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'Küfürlü' yayın yapanlara en ağır cezalar uygulanacak

RTÜK Başkanı Şahin, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yapılan hakaretleri kınayarak, yayın kuruluşlarına ağır cezalar verileceğini açıkladı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 25 Mart 2025 09:44, Son Güncelleme : 25 Mart 2025 09:45
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'Küfürlü' yayın yapanlara en ağır cezalar uygulanacak

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, basın özgürlüğü bahanesiyle edep dışı küfür ve söylemleri canlı yayınlayan kuruluşlara en ağır yaptırımların uygulanacağını belirtti. Şahin, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, İstanbul Saraçhane'deki gösteri sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ailesine yapılan hakaretlere tepki gösterdi. Bu tür hakaretleri şiddetle kınadığını vurgulayan Şahin, edep ve insanlık dışı söylemleri nefretle reddettiğini ifade etti. Özellikle, meydanlardaki sorumsuz beyanatların ekranlarda çirkin yansımalarına üzülerek şahit olduklarını belirtti.

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin'in Açıklamaları

Şahin, açıklamalarında sorumsuz siyasetçilerin beyanatlarının ekranlarda çirkin yansımalarına dikkat çekti. Kendisini bilmez bir güruhun Cumhurbaşkanı ve ailesi hakkındaki söylemlerini kınadı. Bu tür söylemleri canlı yayın bahanesiyle veren kuruluşlar hakkında en ağır yaptırımların uygulanacağını söyledi. Türk milletine provokasyonlara gelmemeleri konusunda çağrıda bulundu.

Şahin'in Sosyal Medya Açıklamaları

Şahin, sosyal medyada yaptığı açıklamada, "Edep ve insanlık dışı söylemleri nefretle kınıyoruz" diyerek tepkisini dile getirdi. Günlerdir yaptıkları uyarılara rağmen sorumsuz siyasetçilerin beyanatlarının ekranlara yansıdığını belirtti. Bu tür söylemlerin sahiplerine iade edileceğini ifade etti.

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