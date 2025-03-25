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Altının kilogram fiyatı 3 milyon 722 bin liraya geriledi

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda 3 milyon 722 bin liraya geriledi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 25 Mart 2025 16:58, Son Güncelleme : 25 Mart 2025 17:00
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Altının kilogram fiyatı 3 milyon 722 bin liraya geriledi

Altın piyasasında en düşük 3 milyon 713 bin lira, en yüksek 3 milyon 730 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda yüzde 0,2 azalışla 3 milyon 722 bin lira oldu. Standart altının kilogram fiyatı, dün günü 3 milyon 729 bin liradan tamamlamıştı.

KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 5 milyar 245 milyon 586 bin 363,56 lira, işlem miktarı ise 1.413,04 kilogram oldu.

Tüm metallerde toplam işlem hacmi de 5 milyar 327 milyon 164 bin 328,54 lira olarak gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem yapan kurumlar, NMGlobal Kıymetli Madenler, QNB Bank, İstanbul Altın Rafinerisi, Ahlatcı Döviz ve Kıymetli Madenler ile Akbank olarak sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KGDOLAR/ONS
Önceki Kapanış3.729.000,003.053,00
En Düşük3.713.000,003.017,00
En Yüksek3.730.000,003.055,00
Kapanış3.722.000,003.018,00
Ağırlıklı Ortalama3.716.880,563.047,21
Toplam İşlem Hacmi (TL)5.245.586.363,56
Toplam İşlem Miktarı (Kg)1.413,04
Toplam İşlem Adedi49

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