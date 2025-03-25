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Borsa Günü Yükselişle Tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 4,48 değer kazanarak 9.715,58 puandan tamamladı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 25 Mart 2025 18:47, Son Güncelleme : 25 Mart 2025 18:47
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Borsa Günü Yükselişle Tamamladı

BIST 100 endeksi önceki kapanışa göre 416,22 puan artarken, toplam işlem hacmi 175,6 milyar lira oldu.

Bankacılık endeksi yüzde 5,31, holding endeksi ise yüzde 4,57 değer kazandı.

Tüm sektör endeksleri yükselirken, en çok kazandıran yüzde 7,80 ile ticaret oldu.

Öte yandan Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK), bankalara hisse geri alımında sermaye esnekliği tanınmasına, geri alımda alınan hisselerin çekirdek sermayeden düşülmemesine karar verdi.

Küresel piyasalarda, ABD Başkanı Donald Trump'ın tarife kararları piyasaların yön bulmasını zorlaştırmaya devam ediyor.

Analistler, yarın yurt içinde sektörel enflasyon beklentileri, yurt dışında ise İngiltere'de enflasyon ve ABD'de dayanıklı mal siparişlerinin takip edileceğini dile getirerek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.850 ve 9.950 puanın direnç, 9.500 ve 9.400 seviyelerinin destek konumunda olduğunu kaydetti.

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