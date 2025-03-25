Silopi'de Meydana Gelen Trafik Kazasında 1 Kişi Öldü

Şırnak'ta meydana gelen kazada, TIR ile çarpışan hafif ticari aracın sürücüsü Abdullah Kırıklı hayatını kaybetti. Kaza, Silopi ilçesi Cudi Tesisleri mevkisinde gerçekleşti. Abdullah Kırıklı'nın kullandığı 02 HH 5530 plakalı araç, plakası öğrenilemeyen bir TIR ile çarpıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahale sonrası Abdullah Kırıklı, Silopi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı. Abdullah Kırıklı'nın cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından Çiftlikköy köyündeki aile kabristanına defnedildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.