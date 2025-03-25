Reel kesim güveni 4 ayın zirvesinde

Mevsimsellikten arındırılmış reel kesim güven endeksi martta bir önceki aya göre 0,4 puan artarak 103,2 seviyesine yükseldi. Şubatta reel kesim güveni 102,8 düzeyindeydi.

Reel kesim güveni Kasım 2024'ten bu yana en yüksek düzeye çıktı.

Endeksi oluşturan anket sorularına ait yayılma endeksleri incelendiğinde, genel gidişat, gelecek üç aydaki üretim hacmi, mevcut mamul mal stoku, gelecek üç aydaki toplam istihdam, mevcut toplam sipariş miktarı ve son üç aydaki toplam sipariş miktarına ilişkin değerlendirmeler endeksi artış yönünde etkilerken, gelecek üç aydaki ihracat sipariş miktarı ve sabit sermaye yatırım harcamasına ilişkin

değerlendirmeler endeksi azalış yönünde etkiledi.