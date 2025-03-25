SGK Geri Ödeme Listesine 16 Yeni İlaç Eklendi

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Resmi Gazete'de yayımlanan düzenleme ile 16 ilacın daha Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) geri ödeme listesine alındığını duyurdu. Bu gelişme, hastalar için önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

Geri Ödeme Kapsamı Genişletildi

Bakan Işıkhan, yapılan düzenleme ile hayata geçirilen değişiklikleri şu şekilde sıraladı:

5'i kanser ilacı olmak üzere toplam 16 ilaç geri ödeme kapsamına alındı.

Aile hekimlerinin reçete edebildiği geri ödeme kapsamındaki ilaç sayısı artırıldı.

Birçok ilacın rapor süresi uzatıldı.

Aile hekimleri ve iç hastalıkları uzmanlarının rapor düzenleyebileceği ilaç sayısı artırıldı.

Resmi Gazete'de yayımlanan düzenlemeyle;



5'i kanser ilacı olmak üzere 16 ilacı geri ödeme kapsamına aldık.



Aile hekimlerinin reçete edebildiği geri ödeme kapsamındaki ilaç sayısını artırdık, birçok ilacın rapor süresini uzattık.



Aile hekimleri ve iç hastalıkları uzman. pic.twitter.com/zHrg1qwaZE Prof. Dr. Vedat Işıkhan (@isikhanvedat) March 25, 2025

Bakan Işıkhan, yeni düzenlemelerin hastalar için hayırlı olmasını temenni ederek, vatandaşlara sağlıklı bir ömür diledi. Bu tür düzenlemeler, sağlık hizmetlerine erişimi kolaylaştırarak toplum sağlığını olumlu yönde etkileyebilir.