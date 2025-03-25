Yola Fırlayan Çocuğa Motokurye Çarptı

Ankara Valiliği toplantı ve yürüyüş yasağı süresini uzattı
Ankara Valiliği toplantı ve yürüyüş yasağı süresini uzattı
Bayram kombinleri Panço'da
Bayram kombinleri Panço'da
Sponsorlu İçerik
Eğitim-Sen'e soruşturma başlatıldı
Eğitim-Sen'e soruşturma başlatıldı
Beyoğlu Belediye Başkanı ifadeye çağrıldı
Beyoğlu Belediye Başkanı ifadeye çağrıldı
Şimşek: Piyasaların sağlıklı işleyişi için tüm adımlar atılıyor
Şimşek: Piyasaların sağlıklı işleyişi için tüm adımlar atılıyor
Motorine Zam Geliyor
Motorine Zam Geliyor
Ekonomik boykotlar Türkiye'yi krize sürükler mi?
Ekonomik boykotlar Türkiye'yi krize sürükler mi?
SGK Geri Ödeme Listesine 16 Yeni İlaç Eklendi
SGK Geri Ödeme Listesine 16 Yeni İlaç Eklendi
'Küfürlü' Yayın Yapanlara En Ağır Cezalar Uygulanacak
'Küfürlü' Yayın Yapanlara En Ağır Cezalar Uygulanacak
Bakan Şimşek, yabancı yatırımcılarla görüşecek
Bakan Şimşek, yabancı yatırımcılarla görüşecek
AÖL 2024-2025 2. Dönem Sınav Soruları Yayınlanıyor
AÖL 2024-2025 2. Dönem Sınav Soruları Yayınlanıyor
Ankara'da İBB Soruşturması Protestosunda 2 Polis Yaralandı
Ankara'da İBB Soruşturması Protestosunda 2 Polis Yaralandı
Türkiye'nin Kuzey ve Batısında Sağanak Yağış Bekleniyor
Türkiye'nin Kuzey ve Batısında Sağanak Yağış Bekleniyor
Ticaret Bakanı Bolat: X-ray Tarama Ücreti Yok
Ticaret Bakanı Bolat: X-ray Tarama Ücreti Yok
Erdoğan ve ailesine yönelik hakaretlere tepki yağdı
Erdoğan ve ailesine yönelik hakaretlere tepki yağdı
Erdoğan'ın annesine küfür edildi. 43 provokatör yakandı
Erdoğan'ın annesine küfür edildi. 43 provokatör yakandı
Özgür Özel: Yarın son kez Saraçhane'de buluşacağız
Özgür Özel: Yarın son kez Saraçhane'de buluşacağız
İkinci Elde En Hızlı Satılan Modeller
İkinci Elde En Hızlı Satılan Modeller
Ekonomi Yönetiminden Stopajda İndirim Hamlesi
Ekonomi Yönetiminden Stopajda İndirim Hamlesi
MEB ve MSB'den İşbirliği: Ders Kitaplarına Yeni Haritalar Eklenecek
MEB ve MSB'den İşbirliği: Ders Kitaplarına Yeni Haritalar Eklenecek
Kurtulmuş: İstikrarsızlığı Özendirici Sözler Hoş Görülmez
Kurtulmuş: İstikrarsızlığı Özendirici Sözler Hoş Görülmez
Erdoğan: Eğitim Kurumlarımızı Avrupa Standartlarına Eriştirdik
Erdoğan: Eğitim Kurumlarımızı Avrupa Standartlarına Eriştirdik
Saraçhane'de İzinsiz Gösterilerde 284 Kişi Gözaltına Alındı
Saraçhane'de İzinsiz Gösterilerde 284 Kişi Gözaltına Alındı
Bakanlık Listeyi Güncelledi! Ette Tek Tırnaklı Eti Skandalı
Bakanlık Listeyi Güncelledi! Ette Tek Tırnaklı Eti Skandalı
İstanbul'da CHP ve Vali Gül Arasında Önemli Görüşme
İstanbul'da CHP ve Vali Gül Arasında Önemli Görüşme
Borsa Günü Yüzde 2,82 Artışla Tamamladı
Borsa Günü Yüzde 2,82 Artışla Tamamladı
Erdoğan: Milletin sinir uçlarıyla daha fazla oynamayın
Erdoğan: Milletin sinir uçlarıyla daha fazla oynamayın
İBB'ye Yönelik Terör Soruşturmasında Yeni Gelişme
İBB'ye Yönelik Terör Soruşturmasında Yeni Gelişme
'Göstericiler Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne Girdi' İddiasına Açıklama
'Göstericiler Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne Girdi' İddiasına Açıklama
DMM ve Ankara BB'den 'konser soruşturması' açıklaması
DMM ve Ankara BB'den 'konser soruşturması' açıklaması
Ana sayfaHaberler Adli Olaylar

Yola Fırlayan Çocuğa Motokurye Çarptı

Kestel ilçesinde cadde üzerinde seyreden motokuryenin, aniden önüne çıkan çocuğa çarptığı anlar sokaktaki güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 25 Mart 2025 10:22, Son Güncelleme : 25 Mart 2025 10:40
Yazdır

Bursa'nın Kestel ilçesinde seyreden bir motokurye, Zeybek Çıkmazı Sokak'a giriş yaptı.

Kuryenin cadde boyu ilerlediği sırada, arkadaşlarıyla oyun oynayan bir çocuk yola fırladı.

ÇOCUĞA ÇARPTI

Motokurye ise, aniden park halindeki arabanın arasından çıkan çocuğa çarptı.

Motosiklet sürücüsü ve küçük çocuk yerde sürüklendi.

KAZA ANLARI KAMERADA

Kaza anı sokaktaki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Görüntülerde, çocuğun hızla yola çıktığı ve motosikletin ona çarptığı anlar kaydedildi.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber