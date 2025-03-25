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CHP Kurultayı'nda Oy İçin Para İddiaları Soruşturuluyor

Ankara Başsavcılığı, CHP kurultayında para karşılığı oy iddialarını araştırıyor. Hakkari delegeleri tanık olarak ifade verdi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 25 Mart 2025 10:33, Son Güncelleme : 25 Mart 2025 10:34
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CHP Kurultayı'nda Oy İçin Para İddiaları Soruşturuluyor

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP'nin 4-5 Kasım 2023 tarihlerinde gerçekleştirilen 38. Olağan Kurultayı'nda "para karşılığı oy kullandırıldığı" iddialarını soruşturuyor. Bu soruşturma kapsamında, partinin Hakkari delegeleri Kemal Ölmez ve Nazım Demir tanık olarak ifade verdi. Soruşturmada, savcıya ifade veren Kemal Ölmez, kurultayda Hakkari delegesi olduğunu belirtti ve oylarını değiştirmeleri için delegelere farklı numaralardan telefon geldiğine şahit olduğunu anlattı.

Telefon Aramaları ve İddialar

Ankara'da bulunduğu süre zarfında şahsi hattına da telefon geldiğini belirten Ölmez, "Arayan kişileri tanımıyorum ancak bize adaylardan biri olan Özgür Özel'e oy vermemiz istendi. Buna karşılık olarak 600 bin lira para ve cep telefonları teklif edildi ve hiçbirisini kabul etmedik." şeklinde konuştu. Daha sonra seçilen yeni parti yönetimi tarafından ihraç edildiğini belirten Ölmez, o dönem kendisini arayan telefon hatlarının kimin kullandığının araştırılması için HTS kaydının incelenmesine rıza gösterdi.

Hakkari İl Başkanı'nın İddiaları

Tanık Nazım Demir ise kurultay döneminde Hakkari CHP il başkanı olduğunu ve o dönem delegelere para, makam ve mevki teklif edildiğini öne sürdü. Demir, "CHP Hakkari Merkez İlçe Başkanı Hurşit Taş'ın oğlu Mehmet Fatih Taş'ın İzmir Karşıyaka Belediyesine kurultaydan birkaç gün önce işe alındığını öğrendim. Bu şekilde adaylardan Özgür Özel'e oy verilirse işe alma gibi bazı menfaatlerin temin edildiğini biliyorum. Bu konuda farklı kişilere de teklifler yapıldığını duyuyorduk." şeklinde ifade verdi.

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