Nevruz Kutlamalarında 14 Hırsızlık Şüphelisi Yakalandı

Diyarbakır'daki nevruz kutlamaları sırasında cep telefonu hırsızlığı yaptığı tespit edilen 14 şüpheliden 9'u tutuklandı.

Bağlar ilçesi Nevruz Parkı'nda 21 Mart'ta düzenlenen nevruz kutlamaları sırasında, 19 kişi cep telefonlarının çalındığı gerekçesiyle polis ekiplerine başvurdu.

Şüphelilerin yakalanması için İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri tarafından bir çalışma başlatıldı.

Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameraları ve fiziki takip ile Batman'dan geldiği belirlenen 14 şüpheli, düzenlenen operasyonla yakalandı. Operasyon kapsamında bir otomobilde yapılan aramada, 19 cep telefonu ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 14 şüpheliden 9'u tutuklandı. 5 kadın şüpheli ise hamile olmaları nedeniyle ev hapsi cezasına çarptırıldı. Diğer yandan, araçla gelen şüpheliler KGYS kamerasına yansıdı.