YÖK'ten ALES Muafiyeti Kararında Güncelleme

Bilindiği üzere, "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik"in 7 nci maddesinin 5 inci fıkrasında yer alan; "Meslek yüksekokullarının Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen uzmanlık alanlarındaki uygulamalı dersleri vermek üzere istihdam edilecek öğretim görevlilerinde, her program için Yükseköğretim Kurulu tarafından karar verilen sayıdaki öğretim görevlisi kadrosu için geçerli olmak üzere, lisans mezunu olup belgelendirmek kaydıyla uygulama alanında en az dört yıl mesleki tecrübe sahibi olmak şartı aranır." hükmü uyarınca YÖK tarafından belirlenen programlara atanacak öğretim görevlilerinin en az 4 yıl mesleki tecrübeleri bulunmaları halinde merkezi sınav olan ALES'ten muaf olmalarına karar verilmişti.

Bu kapsamda, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından ALES muafiyeti olan programlarda güncellemeye gidilerek, "Gemi İnşaatı" ön lisans programı da dahil edilerek, bu programlara atanacak 1 (bir) kişinin ALES muafiyetiyle atanmasına karar verildi.